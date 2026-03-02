Flavio Cobolli sale nella Top 15 ATP dopo la sua vittoria agli Open del Messico

HQ

Flavio Cobolli ha sconfitto Frances Tiafoe alla finale del Mexican Open domenica, 7-6(4), 6-4, conquistando il suo terzo titolo ATP, dopo l'ATP 250 di Bucarest e l'ATP 500 di Amburgo, entrando per la prima volta nella Top 15 ATP. L'italiano ventitreenne, che ha aiutato il suo paese a vincere la terza Coppa Davis consecutiva lo scorso anno, è passato dal 20° al 15° posto mentre la classifica ATP è stata aggiornata lunedì, migliorando il suo precedente miglior piazzamento di numero 17 al mondo.

Anche la classifica ATP è cambiata, con Ben Shelton che migliora di un posto e si scambia con Felix Auger-Aliassime (8° e 9°), e con l'ascesa di Cobolli, Alejando Davidovich Fokina scende di cinque posizioni fino al numero 19 mondiale.

Cobolli, il terzo miglior giocatore italiano dopo Jannik Sinner (2°) e Lorenzo Musetti (5°), assicura la testa di serie 15° a Indian Wells 2026, il torneo che inizia questa settimana, anche se il suo debutto sarebbe previsto solo il prossimo weekend, a seconda del sorteggio di stasera.