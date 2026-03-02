Flavio Cobolli sale nella Top 15 ATP dopo la sua vittoria agli Open del Messico
Il terzo miglior giocatore italiano entra per la prima volta nella top 15.
Flavio Cobolli ha sconfitto Frances Tiafoe alla finale del Mexican Open domenica, 7-6(4), 6-4, conquistando il suo terzo titolo ATP, dopo l'ATP 250 di Bucarest e l'ATP 500 di Amburgo, entrando per la prima volta nella Top 15 ATP. L'italiano ventitreenne, che ha aiutato il suo paese a vincere la terza Coppa Davis consecutiva lo scorso anno, è passato dal 20° al 15° posto mentre la classifica ATP è stata aggiornata lunedì, migliorando il suo precedente miglior piazzamento di numero 17 al mondo.
Anche la classifica ATP è cambiata, con Ben Shelton che migliora di un posto e si scambia con Felix Auger-Aliassime (8° e 9°), e con l'ascesa di Cobolli, Alejando Davidovich Fokina scende di cinque posizioni fino al numero 19 mondiale.
Cobolli, il terzo miglior giocatore italiano dopo Jannik Sinner (2°) e Lorenzo Musetti (5°), assicura la testa di serie 15° a Indian Wells 2026, il torneo che inizia questa settimana, anche se il suo debutto sarebbe previsto solo il prossimo weekend, a seconda del sorteggio di stasera.