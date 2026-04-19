Flavio Cobolli spodeva Zverev al Monaco Open, crolla ricordando l'amico scomparso

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Flavio Cobolli, attualmente al 16° posto al mondo, ha spodestato Alexander Zverev dal Munich Open, uno dei suoi tornei preferiti (lo ha vinto tre volte, incluso l'anno scorso) con una vittoria clinica per 6-3, 6-3, per prepararsi così a una finale contro Ben Shelton (13:30 CEST di domenica) nel torneo ATP 500 su terra battuta.

La vittoria, la sua prima contro un giocatore tra i primi 5, lo ha portato alla sua quarta finale nel circuito ATP, dopo aver vinto il Tiriac Open in Romania (ATP 250) e l'Hamburg Open (ATP 500) nel 2025; e il recente Mexican Open nel febbraio 2026, un altro torneo ATP 500, contro Frances Tiafoe. Cobolli ha detto che è stato un po' difficile giocare contro di lui perché Zverev è uno dei suoi migliori amici sul Tour, "è davvero una brava persona e abbiamo un buon rapporto con tutti nella sua squadra".

Ma Cobolli, 23 anni, è stato molto emozionato durante la partita di sabato, poiché erano passate meno di 24 ore da quando aveva saputo della scomparsa di un caro amico della sua accademia tennistica, Mattia Maselli, che aveva solo 13 anni. Dopo il match, scoppiò in lacrime e in seguito dedicò la vittoria alla sua memoria. "Ogni punto in cui gioco, ogni palla che tocchi, ogni passo che faccio, penserò a te. La scuola di tennis non sarà mai più la stessa senza di te, ma ti prometto che non sarai mai dimenticata".