Flight Simulator 2024 arriverà su PSVR2—e sembra pazzesco

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Microsoft ha forse reso di nuovo interessante la Playstation VR2? Sembra proprio così, perché dal nulla è stato annunciato che Flight Simulator 2024 lo supporterà su Playstation 5 tramite un aggiornamento. Questo significa che l'esperienza di sedersi nella cabina di pilotaggio digitale sarà trasformata in modo fondamentale. Quanto è fantastico?

Il supporto VR dovrebbe essere rilasciato entro la fine di quest'anno e coprirà l'intero gioco, dal velivolo più grande al più piccolo, indipendentemente dal tipo di missione, con piena integrazione di comandi e dispositivi di input. In poche parole, è incredibilmente impressionante. In un post sul blog, scrivono:

"Con fino a 125 diversi velivoli da provare, molti dei quali offrono un'esperienza molto diversa tramite VR, Microsoft Flight Simulator 2024 vuole offrire un livello di autenticità migliorato nel volo simulato sia per i fan che per i nuovi arrivati"

Hai VR2 e lo testerai con Flight Simulator più avanti quest'anno?