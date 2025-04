Florence Pugh è diventata una "Karen impertinente" per completare un'acrobazia Thunderbolts*

HQ

Non capisco persone che amano le altezze. Non ho una paura mortale di loro, ma l'idea di saltare dal secondo edificio più alto del mondo non mi entusiasma esattamente. Lo stesso non vale per Florence Pugh, che ha fatto esattamente quella cosa per Thunderbolts*.

Parlando con Fandango, Pugh ha spiegato che il suo salto dalla Merdeka 118, situata a Kuala Lumpur, era originariamente nella sceneggiatura del film, ma man mano che la data per fare la ripresa si avvicinava, le persone alla Marvel sono diventate più scettiche sull'acrobazia. Pugh non aveva intenzione di lasciar morire l'idea, però, e voleva davvero fare l'acrobazia da sola.

"Ho ricevuto tutte le e-mail. Era nella sceneggiatura, e poi lentamente, man mano che ci avvicinavamo sempre di più alle riprese, hanno detto che non pensavano che sarebbe successo perché è un calvario assicurativo pazzesco e ovviamente non mi getteremo giù dal secondo edificio più alto del mondo", ha detto Pugh. "Ero tipo, che cazzo? Certo che lo siamo! Dobbiamo farlo... Ero una Karen impertinente che mandava un'e-mail a Kevin [Feige] dicendo che avrebbe fatto miracoli per il tour stampa. Dobbiamo farlo! Avremo tre donne che batteranno tre diversi Guinness World Records".

Nonostante sia una fan delle altezze, Pugh ha ammesso che il salto è stata un'impresa piuttosto intimidatoria. "Il controllo mentale che ho dovuto fare quel giorno era il suo super potere", ha aggiunto. Ma, come abbiamo visto nell'ultimo teaser, l'acrobazia è entrata nel film e sembra terrificante come sembra.