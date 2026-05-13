Florentino Pérez potrebbe avere concorrenza alle elezioni del Real Madrid per la prima volta dal 2009, "quell'uomo con l'accento messicano"

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Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha annunciato che sta inchiamando elezioni per la presidenza del club per evitare che il club venga preso da "una cospirazione di giornalisti che hanno architettato un piano per prendere il controllo del Real Madrid", come ha spiegato in una conferenza stampa surrealista e combattiva in cui ha affrontato direttamente alcuni giornalisti che hanno osato criticare "il più grande club della storia". Il problema è che Florentino ha vinto tutte le elezioni a cui ha partecipato dal 2000, e dalle ultime cinque elezioni del 2009 non ci sono stati altri candidati.

Pérez ha detto che accoglie con favore qualsiasi candidato e ha inviato una menzione diretta a "quell'uomo che parla con le compagnie elettriche e ha un accento sudamericano, che si faccia avanti. Un accento messicano. Dicono che siamo molto cattivi, che siamo una dittatura. Lasciate che quest'uomo si faccia avanti, e chiunque altro lo voglia." Quell'uomo, Enrique Riquelme, ha accettato la sfida e, secondo El Confidencial, sta preparando la sua candidatura per affrontare Pérez.

Enrique Riquelme, 37 anni, aveva già pianificato di candidarsi alla presidenza del club nelle penultime elezioni nel 2021. Soddisfa i requisiti del club (essendo spagnolo ed è stato membro del Real Madrid da almeno 20 anni consecutivi).

È il leader del Cox Energy Group, una delle principali aziende mondiali di energie rinnovabili, con sede in Messico. Secondo El Confidencial, Riquelme sta già parlando con diverse banche per ottenere le garanzie necessarie per candidarsi alla presidenza del Real Madrid, che richiedono di dimostrare beni pari al 15% del budget del club, stimato in oltre 1 miliardo di euro, quindi avrebbe bisogno di almeno 150 milioni di euro.

Riquelme ha i requisiti, compresi i soldi, oltre al sostegno di alcune leggende del club famose in contrasto con Pérez, tra cui Iker Casillas, mentre altri ex giocatori come Sergio Ramos, Fernando Sanz e Miguel Torres sono stati molto legati a Riquelme, che nonostante la rapidità del processo elettorale, si dice che si sia segretamente preparato a questo scenario da molto tempo. dopo che il club trascorse due stagioni senza trofei.