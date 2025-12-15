Florentino Pérez si lamenta che "le istituzioni abbiano lasciato il Real Madrid in pace" nella lotta contro Negreira

HQ

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha parlato degli arbitri nel suo tradizionale discorso natalizio in un evento con i media, e ha lamentato che restino l'unica istituzione "a spingere per la giustizia" riguardo al caso Negreira, la conclusione che il FC Barcelona avrebbe effettuato pagamenti segreti all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) in Spagna, per 7,3 milioni di euro tra il 2001 e il 2018.

Il caso è attualmente in tribunale, con il club come imputato, e la scorsa settimana l'attuale presidente del club, Joan Laporta, ha testimoniato, sostenendo che tali pagamenti sono stati effettuati per rapporti su arbitri e giocatori, "utili" dal punto di vista sportivo. Due ex allenatori, Luis Enrique ed Ernesto Valverde, hanno testimoniato anch'essi la scorsa settimana, e entrambi hanno dichiarato di non sapere nulla di quelle notizie. "Chi può credere che questi pagamenti siano stati fatti per rapporti che gli allenatori nemmeno sapevano esistessero?", ha detto Pérez, aggiungendo che "il 'caso Negreira' è il caso più grave nel calcio oggi".

Florentino Pérez ha detto che "il Natale è anche un momento di riflessione, e la preoccupazione più grande del Real Madrid è la situazione arbitrale", e che "è completamente incomprensibile che le istituzioni abbiano lasciato il Real Madrid in pace in questa lotta. Come può il presidente degli arbitri chiederci di dimenticarlo? Come possiamo dimenticare il più grande scandalo nella storia del calcio? Come possono la RFEF (Federazione Reale Spagnola di Calcio) e la LaLiga comportarsi in questo modo? Hanno il dovere di garantire l'integrità."

Pérez ha anche commentato la partita di ieri sera contro l'Alavés, vinta dal Real Madrid 2-1, ma ha avuto un momento controverso quando il VAR non ha chiesto all'arbitro di controllare un possibile rigore su Vinícius: "Ieri siamo stati arbitrati da un arbitro che ha minacciato di prendere provvedimenti contro il nostro club alla vigilia della finale della Copa del Rey. E sembra che i falli subiti da Vinicius e Rodrygo non siano stati rigori. È l'ultimo di una lunga serie di episodi di questa stagione."

"È possibile che alcuni club siano stati retrocessi a causa del 'caso Negreira'. Il nostro calcio è stato danneggiato, e la giustizia deve essere fatta", concluse Pérez nel suo discorso di Natale.