Florentino Pérez vince le elezioni al Real Madrid con il 65% dei voti

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Florentino Pérez è stato nuovamente eletto presidente del Real Madrid, vincendo le elezioni tenutesi domenica 7 giugno con 21.741 voti, pari al 65% dei voti. Queste sono state le prime elezioni al club dopo 20 anni: Pérez ha vinto tutte le elezioni successive (inclusa quella dell'anno scorso) per default, senza opposizione, e rimarrà alla guida fino al 2030.

"Sono qui per difendere il Real Madrid. Continueremo a lavorare affinché il Real Madrid continui a vincere i titoli, e combatteremo fino alla fine per conquistare la sedicesima Coppa dei Campioni", ha detto Pérez, 79 anni, dopo la sua vittoria. "Con me come presidente, il Real Madrid è stato, è e rimarrà sempre di proprietà dei suoi membri. Dobbiamo restare uniti, spinti dalla nostra passione per il Real Madrid. A coloro che non hanno votato per me, farò tutto il possibile per rispondere alle vostre preoccupazioni."

Sebbene la vittoria sia chiara per Pérez, il suo rivale Enrique Riquelme è riuscito a ottenere 11.814 voti, il 35% degli elettori, con una candidatura lanciata in appena due settimane. "Dopo vent'anni c'è stata una partecipazione storica. "Oggi ha vinto il Real Madrid, e anche la nostra candidatura, indipendentemente dal risultato," ha detto Riquelme.

Arrivi di Mourinho, Konaté e Dumfries sono attesi a breve

Ora, ci vorranno giorni o ore prima che inizi la ricostruzione della squadra prima della stagione 2026/27, con gli annunci degli acquisti dell'allenatore José Mourinho e dei difensori Ibrahika Konaté e Denzel Dumfries che si prevedono imminenti. Molto più difficile sarà il desiderio di Pérez di ingaggiare Michael Olise dal Bayern Monaco; E si pensa che la squadra stia anche cercando un altro difensore e un centrocampista nel mercato dei trasferimenti estivo. Ma la domanda ora è: riusciranno a ingaggiarli prima dell'inizio dei Mondiali giovedì?