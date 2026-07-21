Florian Lipowitz abbandona il Tour de France dopo una caduta; Evenepoel riduce la distanza con Pogacar

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Florian Lipowitz, ciclista tedesco della Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha subito una grave caduta alla Tappa 16 del Tour de France martedì 21 luglio ed ha abbandonato la gara, apparentemente con una frattura alla clavicola.

La sedicesima tappa è stata una cronometro individuale di 26,1 chilometri tra Èvian-Les-Bains e Thonun-Les-Bain, e il belga Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria, concludendo la gara in 32 minuti, 19 secondi e 28 secondi più veloce di Pogacar. Il danese Mattias Skjelmose è arrivato terzo, un minuto e quattro secondi dopo Evenepoel, e Paul Seixas è stato quarto, a 12 secondi da Skjelmose.

Questo significa che Pogacar rimane leader assoluto del Tour, ma il suo vantaggio si riduce da cinque minuti a quattro minuti e 32 secondi davanti a Evenepoel.

Con la gara che si conclude questa domenica, salvo sorprese di altri ritiri, Pogacar vincerà il suo quinto Tour de France, terzo consecutivo, e senza Jonas Vingegaard, anch'egli incidentato e ritirato domenica, Remco Evenepoel finirà secondo: è oltre due minuti avanti a Isaac del Toro e Paul Seixas, che probabilmente lotteranno per il terzo posto, con Juan Ayuso probabilmente al quinto posto.