Florian Wirtz nominato peggior acquisto estivo in Premier League

I club della Premier League hanno speso quasi 3 miliardi di sterline per nuovi calciatori la scorsa estate (2,824 milioni di sterline, 3.250 milioni di euro). Solo il Liverpool ha speso quasi quanto l'intero campionato francese o spagnolo, 426 sterline, 489 milioni di euro, battendo diversi record per i trasferimenti più costosi nel calcio inglese, ma i soldi sono stati ben spesi?

Sports Illustrated ha già stilato una classifica dei peggiori trasferimenti dell'estate in Premier League, classificati in base alla differenza tra le aspettative, la loro storia in altri club e l'impatto minore che hanno avuto sui loro nuovi club.

In Premier League si sono giocate solo sette partite, quindi è ancora troppo presto, ma qualche allarme sta già suonando a Liverpool, che è andato alla sosta per le nazionali perdendo la pole position con due sconfitte consecutive.

Tre dei giocatori del Liverpool sono tra i primi 5, con Florian Wirtz che è stato nominato come il peggior acquisto, poiché il centrocampista offensivo del Leverkusen da 116 milioni di sterline non è riuscito a registrare un gol o un assist.



Thierno Barry (Everton)



Anthony Elanga (Newcastle United)



Mads Hermansen (West Ham United)



Jean-Clair Todibo (West Ham United)



James Trafford (Manchester City)



Alexander Isak (Liverpool)



Yoane Wissa (Newcastle United)



Jamie Gittens (Chelsea)



Milos Kerkez (Liverpool)



Florian Wirtz (Liverpool)



Sei d'accordo con questa lista dei peggiori acquisti di mercato estivi?