Floyd Mayweather annuncia un nuovo incontro prima dell'incontro contro Pacquiao

Quando la leggenda della boxe Floyd Mayweather annunciò il suo ritorno al pugilato, i desideri di molti si esaudirono quando la rivincita contro Manny Pacquiao fu confermata per settembre, undici anni dopo il cosiddetto "Incontro del Secolo" che Mayweather vinse per decisione unanime.

Mayweather, ora 48enne, che si è ritirato dalla boxe nel 2017, si è mantenuto in forma in alcuni incontri esibizione e ha confermato che avrà un altro incontro esibizione prima dell'incontro contro Pacquiao a settembre. Mayweather sfiderà il kickboxer greco Mike Zambidis (45) ad Atene a giugno.

"Il 2026 si sta già profilando come un anno entusiasmante per me. Sto arrivando per intrattenere!! Atene, Grecia... Preparati a una dimostrazione totale. Quest'estate sarà una battaglia leggendaria", ha annunciato Mayweather su Instagram.

Mayweather ha già sfidato combattenti di altre discipline, incluso il suo ultimo incontro professionistico, contro il marzialista misto Conor McGregor, che ha messo KO nel 2017. Sarà un match esibizione per prepararsi al match contro Pacquiao il 19 settembre al Las Vegas Sphere, un incontro che sarà trasmesso su Netflix.