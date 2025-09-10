FlyQuest sospende Bwipo a seguito di commenti sessisti

HQ

FlyQuest ha già timbrato il biglietto per League of Legends Worlds 2025, grazie alla sua posizione di testa di serie nel LTA Playoffs, ma la squadra è ancora in lizza per un trofeo e il rispettivo premio in denaro all'evento regionale.

Tuttavia, dovrà farlo senza uno dei suoi fuoriclasse, poiché ha sospeso Gabriël "Bwipo" Rau dalla sua formazione attiva, il tutto dopo che il giocatore belga ha fatto alcuni commenti sessisti piuttosto sgradevoli durante un recente streaming.

Come da FlyQuest: "Di recente, Bwipo ha fatto commenti sessisti che sono antitetici ai valori fondamentali di FlyQuest. Ogni giorno cerchiamo di migliorare lo spazio di gioco e questo include aiutare chiunque abbia una passione per la competizione a raggiungere i più alti livelli di gioco possibili.

"Ecco perché siamo così orgogliosi del programma RED e del nostro lavoro per elevare le comunità diversificate e poco servite in tutto il gioco.

"I commenti che potrebbero scoraggiare anche una sola giovane donna dal perseguire il suo sogno di diventare una giocatrice professionista danneggiano il futuro degli eSport, e lo prendiamo molto sul serio. Mentre il nostro primo impulso è quello di educare quando vengono fatti commenti chiaramente ignoranti come questo, la responsabilità è anche un valore fondamentale della nostra organizzazione.

"Di conseguenza, sospenderemo Bwipo dal gioco per la prossima serie dei playoff LTA e doneremo il suo premio in denaro a cause che supportano le donne nel gioco".

Bwipo ha poi risposto, dove ha dichiarato quanto segue: "Ciao a tutti, so di aver fatto una cazzata. I miei commenti erano ignoranti e irrispettosi nei confronti delle donne, comprese quelle a me vicine.

"Mi dispiace per coloro che ho ferito. Mi pento di aver usato la mia piattaforma per alimentare il vetriolo e il sessismo invece del supporto, e prenderò provvedimenti per riflettere, ascoltare e fare meglio".