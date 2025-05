Fnatic blocca le squadre Warzone e Teamfight Tactics mentre fa scorta per la Coppa del Mondo di Esports

HQ

Ogni anno, poco prima dell'evento Esports World Cup, vediamo organizzazioni affermate firmare un numero enorme di squadre e giocatori al fine di dare loro la migliore opportunità possibile nella parte del campionato Club Cup del festival, dove i risultati di ciascuno dei rispettivi tornei vanno verso la classifica generale.

Con questo in mente, Fnatic ha ora ingaggiato due nuovi roster di giocatori, concentrandosi in particolare su Call of Duty: Warzone 2.0 e Teamfight Tactics. Parlando prima del primo, possiamo aspettarci che tre giocatori rappresentino Fnatic, ovvero Henrijs "Enxiun" Kukulitis, Joni "Patzukka" Nikkanen e Patryk "Zachar" Zachar.

Per quanto riguarda il motivo per cui questi tre sono stati selezionati, Fnatic spiega: "Dopo aver esplorato una serie di roster globali, siamo rimasti molto colpiti da questo team per la loro pura dedizione e impegno a lungo termine per il titolo, abbinati alla loro solida esperienza nel formato Warzone giocato all'EWC25".

In termini di Teamfight Tactics, sono stati selezionati quattro giocatori e un analista, con questi individui che sono; Clément "ArmaTruc" Perrot, "Bensac", Clément "Clemou" Bemer, Hugo "Yaroy" Gacoin e "Joyx".

Per quanto riguarda il motivo per cui questi cinque sono stati scelti, Fnatic spiega il suo ragionamento: "Durante il processo di reclutamento, siamo rimasti molto colpiti dall'abilità individuale, dalla professionalità e dal pedigree 4v4 di questo roster. Non vediamo l'ora di averli a rappresentare il nero e l'arancione!"