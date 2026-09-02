Folarin Balogun ha cambiato idea all'ultima ora riguardo all'Everton, rimane al Monaco

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L'attaccante del Monaco Folarin Balogun resterà nel suo club dopo aver deciso all'ultimo minuto di non voler unirsi all'Everton. Dopo il blocco delle trattative, entrambi i club avevano concordato e firmato un accordo per un trasferimento, inizialmente valutato 40 milioni di sterline ma poi ridotto (secondo The Guardian, il Monaco accettò un pagamento inferiore in anticipo e maggiori aggiunte legate alla presenza).

Secondo i rapporti, l'Everton ha riscontrato un problema non specificato durante l'esame medico del venticinquenne ed è per questo che ha abbassato l'offerta al Monaco. Entrambi i club sono riusciti a raggiungere un accordo ma, nelle ultime ore della scadenza del mercato dei trasferimenti, e nonostante fosse già a Liverpool, l'internazionale statunitense ha cambiato idea.

Il CEO del Monaco Thiago Scuro l'ha spiegato: "Fondamentalmente, l'accusa di Balogun è che non mi sento bene a causa di come il club mi ha trattato. Non mi sento bene perché il reparto medico dell'Everton ha sollevato dubbi sul mio futuro o sulla mia salute. Non ho nulla (nessun problema di salute), quindi non mi sento a mio agio a firmare un contratto lungo qui. E così concludiamo la nostra finestra di mercato" (via USA Today).