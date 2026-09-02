Folarin Balogun ha cambiato idea all'ultima ora riguardo all'Everton, rimane al Monaco
Balogn ha detto no all'Everton negli ultimi istanti della scadenza del mercato.
L'attaccante del Monaco Folarin Balogun resterà nel suo club dopo aver deciso all'ultimo minuto di non voler unirsi all'Everton. Dopo il blocco delle trattative, entrambi i club avevano concordato e firmato un accordo per un trasferimento, inizialmente valutato 40 milioni di sterline ma poi ridotto (secondo The Guardian, il Monaco accettò un pagamento inferiore in anticipo e maggiori aggiunte legate alla presenza).
Secondo i rapporti, l'Everton ha riscontrato un problema non specificato durante l'esame medico del venticinquenne ed è per questo che ha abbassato l'offerta al Monaco. Entrambi i club sono riusciti a raggiungere un accordo ma, nelle ultime ore della scadenza del mercato dei trasferimenti, e nonostante fosse già a Liverpool, l'internazionale statunitense ha cambiato idea.
Il CEO del Monaco Thiago Scuro l'ha spiegato: "Fondamentalmente, l'accusa di Balogun è che non mi sento bene a causa di come il club mi ha trattato. Non mi sento bene perché il reparto medico dell'Everton ha sollevato dubbi sul mio futuro o sulla mia salute. Non ho nulla (nessun problema di salute), quindi non mi sento a mio agio a firmare un contratto lungo qui. E così concludiamo la nostra finestra di mercato" (via USA Today).