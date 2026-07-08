Folarin Balogun parla dopo l'eliminazione degli USA dai Mondiali: "Fa male"

HQ

Il giocatore statunitense Folarin Balogun ha inviato un messaggio dopo l'eliminazione della sua squadra dai Mondiali, senza fare alcun riferimento alla controversia riguardante la sanzione annullata per il suo cartellino rosso che gli ha permesso di partecipare agli ottavi di finale contro il Belgio... che poi persero 4-1.

"Il mio debutto alla Coppa del Mondo... Fa male aspettare 4 anni per competere al massimo livello che il nostro sport ha da offrire. Voglio chiedere scusa ai nostri fan per non essere stato abbastanza quando contava di più e vi abbiamo deluso", ha scritto Balogun sui social media.

Balogun gioca per la nazionale statunitense dal 2023, essendo nato a Brooklyn nel 2001... perché i suoi genitori nigeriani non potevano prendere un volo di ritorno a Londra dopo una visita a New York, poiché sua madre era incinta di sette mesi. Balogun è cresciuto a Londra e, infatti, giocava per le squadre giovanili inglesi prima di trasferirsi negli USA, e ha giocato tutta la sua carriera in Europa, attualmente al Monaco.

"Il calcio in America diventerà sempre più grande: la fede, il talento e la passione crescono continuamente e so che i giorni migliori ci attendono, il futuro appartiene a chi non smette mai di credere, questo momento ci alimenterà. Torneremo."

Balogun è stato al centro della controversia e ha ricevuto particolare attenzione per la sua prestazione durante quella partita, che non si è tradotta in gol. Ha lasciato i Mondiali come miglior marcatore della squadra, con tre gol. Dopo la sconfitta, Balogun andò a parlare con l'allenatore belga Rudi García, che era stato molto critico con la FIFA che aveva ribaltato il suo cartellino rosso. "Non è colpa sua, non è lui il colpevole", ha detto García, che ha davvero apprezzato il gesto dell'attaccante statunitense.