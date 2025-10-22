Gamereactor

Fonseca sconfigge l'attuale campione del Basel Open Perricard al primo turno dello Swiss Indoors Basel

Joao Fonseca contro Jakub Mensik e Davidovich contro Brooksby allo Swiss Open di oggi.

João Fonseca, una delle scoperte dell'anno, che è salito dal numero 113 del mondo al suo attuale ranking di 46, diventando il primo giocatore sudamericano a vincere un titolo ATP, ha iniziato lo Swiss Indoors Basel con un'importante vittoria, sconfiggendo il campione dello scorso anno Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(6), 6-3, ed è diventato il più giovane vincitore della Swiss ATP 500 dai tempi di Shapovalov nel 2017.

Il giocatore brasiliano, a soli 19 anni, è solo alla sua prima stagione completa nell'ATP Tour, ha tenuto a bada il 22enne Perricard, che ha messo a segno 13 ace. Tuttavia, Fonseca ha migliorato i punti conquistati dopo la prima di servizio e ha eliminato il giocatore francese all'86 minuti, aspettando Jakub Mensik negli ottavi di finale.

Mentre Mensik, un altro giovane del torneo, che ha da poco compiuto 20 anni, è classificato più in alto, 19 al mondo, Fonseca ha sconfitto il giocatore ceco nell'unico altro precedente, alle Next Gen ATP Finals.

Ottavi di finale del Basel Open

Fonseca e Mensik chiuderanno l'azione al Basel Open di oggi, mercoledì, nell'ambito degli ottavi di finale (19:10 CET). Prima di allora, Jenson Brooksby affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich (16:40 CET). Domani si svolgeranno le altre partite della r16, inclusa la seconda testa di serie Ben Shelton contro Jaume Munar.

