Fonte della delusione di Capcom rivelata: Monster Hunter: Wilds "solo" venduto 11 milioni di copie finora

È diventato chiaro che Monster Hunter: Wilds stava sottoperformando dopo il rapporto di Capcom sul primo trimestre della scorsa estate, quando l'azienda con sede a Osaka ha ufficialmente riconosciuto l'incredibile rallentamento del titolo dopo il suo straordinario primo mese, ammettendo di essere "al di sotto delle nostre aspettative". Ora, sembra che il gioco abbia continuato a un ritmo simile, come rivelato dai risultati finanziari consolidati di oggi fino al 31 dicembre 2025.

In totale, Capcom ha venduto 11 milioni di copie del titolo, il che sulla carta è impressionante ma impallidì se si considera che 10 di questi 11 milioni sono state vendute a marzo (con circa 300.000 copie negli ultimi tre mesi). I motivi? Il gioco è stato fortemente criticato per le sue modifiche al gameplay che hanno modificato i sistemi principali, mentre la versione PC soffre ancora di problemi di prestazioni tecniche, alcuni dei quali piuttosto imbarazzanti.



Tuttavia, questi problemi non hanno impedito al gioco di raggiungere la vetta delle classifiche Steam, e le vendite del primo mese hanno comunque avuto un enorme impatto sui risultati dell'ultimo anno fiscale degli sviluppatori/editori. E cosa succederà dopo? A parte le urgenti correzioni alla versione PC, e come sempre con la serie, i fan si aspettano una grande nuova espansione in uscita entro la fine di quest'anno o all'inizio del 2027, mentre voci o fughe di notizie su un potenziale Monster Hunter: Wilds per Nintendo Switch 2 potrebbero benissimo compensare i risultati per l'anno fiscale 2027 dell'azienda, che inizierà il 1° aprile.