Fonti dell'intelligence: il Cremlino amplia la caccia ai dissidenti sia in patria che all'estero

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Secondo i rapporti, Vladimir Putin e il regime russo hanno intensificato i loro sforzi per identificare e detenere figure dell'opposizione all'interno del paese. In particolare, coloro che sono considerati sostenitori dell'Ucraina e si oppongono all'invasione iniziata più di quattro anni fa.

Secondo fonti dell'intelligence occidentale, la definizione del Cremlino si è leggermente ampliata e ora include sia i dissidenti russi sia coloro di origini straniere e legami con la resistenza ucraina.

Nel rapporto vengono evidenziati diversi casi in Europa, incluso quello di Vladimir Osetjkin, noto attivista per i diritti umani, che sarebbe sopravvissuto a un tentativo di assassinio in Francia lo scorso anno, dove quattro sospetti del Daghestan sono stati arrestati.

Si dice che complotti simili siano stati sventati in altri paesi, come Polonia e Germania.

Il rapporto evidenzia anche un disertore russo ed ex pilota delle forze di difesa del paese, ucciso da presunti agenti russi in Spagna due anni fa. Il Cremlino non ha ancora commentato queste informazioni.