Football Manager 26 in uscita il 4 novembre

Sports Interactive e Sega hanno annunciato che Football Manager 26, l'esperienza di gestire una squadra di calcio dalla panchina piuttosto che dal campo, arriverà il 4 novembre per tutte le piattaforme. Questa edizione rappresenta un grande passo avanti rispetto ai precedenti, colmando il vuoto di due anni dall'ultima puntata dopo la cancellazione di Football Manager 25.

FM26 è stato sviluppato per la prima volta nella serie utilizzando il motore di gioco Unity e include alcune nuove importanti funzionalità nell'interfaccia utente, oltre a offrire l'accesso a calcio femminile per la prima volta nella storia della serie. Sebbene il motore sia nuovo, la tecnologia che converte i salvataggi di gioco nel nuovo formato significa che FM26, FM26 Console (versioni PS5 e XBox Series) e FM26 Touch (Nintendo Switch) sono compatibili con i salvataggi di gioco di Football Manager 2024 e Football Manager 2023 dal lancio.

Il direttore dello studio Sports Interactive Miles Jacob son ha dichiarato: "È un onore e un piacere poter annunciare la data di uscita diFootball Manager 26 oggi".

"È stata una sfida preparare Sports Interactive per tutto ciò che verrà nei prossimi 20 anni e oltre, ma non potrei essere più orgoglioso dell'impegno che l'intero team ha profuso negli ultimi due anni. Il lancio di FM26 è un punto di svolta nella nostra missione di raggiungere la perfezione nella gestione del calcio e l'intero studio è entusiasta di condividerlo con il resto del mondo".