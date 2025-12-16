Ford elimina ufficialmente il Ford F-150 Lightning EV

HQ

In precedenza, Ford aveva descritto la versione elettrica del leggendario e estremamente popolare pick-up F-150 come il futuro dell'azienda. Era pensato per allontanare i clienti particolarmente rurali con esigenze particolari dai consumatori a benzina e verso un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma ora, non molto tempo dopo, l'F-150 Lightning, come veniva chiamato il veicolo, è morto.

In un comunicato stampa (tramite Inside EV's) il presidente di Ford Blue, Andrew Frick, ha confermato che la produzione del modello cesserà la produzione:

"In realtà abbiamo interrotto la produzione della Lightning dell'anno modello 2025 proprio questo mese. Questo è stato in risposta a molte delle realtà di mercato e alle preferenze dei clienti."

Non ci sarà una nuova versione della Lightning, ma lancieranno un nuovo modello più avanti quest'anno chiamato "EREV" con motore a benzina.