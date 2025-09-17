Gamereactor

Ford licenzia 1.000 dipendenti dalla sua fabbrica di veicoli elettrici che produce la nuova Ford Capri

Il mercato delle auto elettriche non prodotte in Cina continua a precipitare e le ultime notizie riguardanti la perdita di vendite, la mancanza di domanda da parte dei clienti e il modo in cui i modelli di auto vengono interrotti e i programmi di modelli vengono chiusi - ha scritto Ford. Il colosso automobilistico americano ha annunciato oggi il licenziamento di 1.000 persone e la ristrutturazione di una delle sue fabbriche di veicoli elettrici dove producono la nuova Ford Capri e la versione elettrica dell'Explorer. La fabbrica in questione si trova a Colonia, in Germania, ed è stata costruita con una capacità massima in termini di produzione di 250.000 auto finite all'anno, ma a causa della mancanza di domanda, hanno costruito solo 19.000 auto nell'ultimo anno, secondo Autocar.

