Ford Performance cambia nome in Ford Racing

HQ

Per decenni, la divisione prestazioni di Ford Motor Company è stata scritta Ford Performance, ma ieri sera l'amministratore delegato Will Ford (il cui bisnonno ha fondato l'azienda) ha annunciato che la divisione ha ora cambiato il suo nome in Ford Racing. In un post sul blog ufficiale di Ford, Will scrive di come Ford come marchio sia nato su una pista e di come i loro investimenti nelle corse in più discipline e sport motoristici abbiano definito ciò che Ford è oggi.

" Oggi, Ford Performance diventa Ford Racing.

"Questo non è un esercizio di marketing. Questa è una promessa. Segna una nuova e più mirata missione per abbattere il muro tra i nostri team di gara e l'ingegneria dei veicoli che guidi ogni giorno su strada e fuoristrada. Sotto un'unica bandiera globale Ford Racing, i nostri ingegneri e designer svilupperanno le nostre auto stradali ad alte prestazioni insieme alle nostre auto da corsa. La tecnologia che sopravvive al Baja 1000 sarà nel DNA del prossimo F-150 Raptor. Le lezioni aerodinamiche che impariamo a Daytona e Le Mans saranno scolpite nella carrozzeria della prossima Mustang. Questa è una linea diretta dalla pista al tuo vialetto e inizia ora. Il primo veicolo di serie nato da questa nuova mentalità Ford Racing debutterà questo gennaio.

"Non si tratta solo di macchine. Si tratta dell'esperienza. Le nostre scuole di corse e il Bronco Off-Roadeo non sono progetti collaterali; Sono una parte fondamentale della nostra missione. Sono il luogo in cui dimostriamo che le capacità che progettiamo in pista e sui sentieri sono reali e in cui condividiamo questo entusiasmo direttamente con te. A partire da oggi, vedrai il lancio della nostra nuova identità. Tutta la forza di Ford Racing si scatenerà a gennaio, quando daremo il via alla nuova stagione del Rally Dakar, alla Rolex 24 di Daytona e al nostro evento di lancio della stagione". La