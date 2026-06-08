Ford sta cercando di "espandere" la famiglia Mustang

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Ford ha già dimostrato la volontà di sperimentare con il marchio Mustang. Ad esempio, quella particolare serie di auto non consiste più solo in muscle car, ma esiste la Mustang Mach-E, un SUV EV spazioso per quattro giorni.

Ma ciò che i veri fan della Mustang hanno chiesto a gran voce per decenni è che la Mustang originale venga sperimentata. Ora, il dirigente Ford Andrew Frick ha dato un po' di benzina al fuoco, rivelando che Ford "amplierà" la gamma Mustang, e forse anche con una versione a quattro porte: in un'intervista a Automotive News:

"Dovrà avere senso all'interno di una famiglia che potremmo già offrire. E dovrà essere molto conveniente per noi farlo. È su questo che ci concentriamo in generale con molti dei nostri nuovi prodotti accessibili. Vogliamo che i concetti siano giusti e che i costi siano ancora migliori."

Va detto che Ford attualmente non offre una berlina tradizionale nella sua gamma nordamericana, dove il marchio Mustang è più forte, avendo interrotto la Fusion, la Taurus e altre anni fa.

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