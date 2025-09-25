Ford sta lavorando su una Mustang ibrida

HQ

Non abbiamo idea di quante persone abbiano davvero desiderato una Mustang ibrida di Ford, ma la domanda c'è ovviamente perché Fordauthority sta ora segnalando che il gigante di Detroit sta lavorando duramente su una Mustang con un propulsore ibrido, e a quanto pare si chiama progetto S650E.

"Ford ha attualmente in funzione un modello ibrido Ford Mustang S650, noto internamente come S650E. Non è chiaro che tipo di propulsore ibrido sia presente in questa pony car, ma potrebbe trattarsi di un ibrido tradizionale o di un ibrido plug-in. Inoltre, non è chiaro se questo progetto vedrà mai la luce del giorno, dato che l'amministrazione Trump ha lavorato per allentare le normative sul risparmio di carburante e sulle emissioni dei veicoli negli ultimi tempi, in generale. Detto questo, i prototipi S650E sono in circolazione e sono entrati nella fase di prova tecnologica, il che significa che ci sono muli in fase di test che probabilmente presentano una qualche forma di elettrificazione".

