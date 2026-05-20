Ford sta ufficialmente lavorando a un piccolo EV "rally-bred"

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Sebbene diversi modelli Ford siano stati reinventati come veicoli elettrici negli ultimi anni, come la Mustang e l'Explorer, i modelli piccoli sono praticamente scomparsi, inclusa la molto amata Fiesta. Ma sembra che stia tornando.

In una dichiarazione inviata a Top Gear, questa nuova Fiesta sembra destinata ad atterrare sulle strade di tutto il mondo entro la fine del 2029, con la promessa di Ford che questa hatchback completamente elettrica sarà realizzata con "ingegneria rally-breeded".

E non è tutto, perché Ford promette "capacità race-to-road" e la dinamica di guida tipica di Ford per il piccolo EV, il che significa che ci aspettiamo anche una versione ST o RS "più potente".

Sotto di ciò, si prevede ampiamente che l'auto utilizzi la piattaforma AmpR Small di Renault, la stessa architettura presente sulla Renault 5, Alpine A290 e la nuova generazione della Nissan Micra. Questa partnership permette a Ford di rientrare rapidamente nel mercato europeo dei supermini accessibili senza spendere miliardi nello sviluppo di una propria piattaforma dedicata per piccoli veicoli elettrici da zero.