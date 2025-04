Forest Whitaker ricatta Tom Hardy nell'ultimo sguardo al Havoc di Netflix

HQ

Il grande film in arrivo su Netflix questo mese è quello di Tom Hardy Havoc. Considerato un'epopea d'azione, questo film porta i suoi spettatori in un oscuro e grintoso mondo criminale per seguire un detective moralmente grigio che sta cercando di trovare il figlio rapito di un politico locale. Perché lo sta facendo, vi chiederete? Perché il politico lo sta ricattando.

Havoc vede Hardy interpretare il detective temprato e vede Forest Whitaker recitare di fronte come il politico. Il resto del cast include Jessie Mei Li nei panni di un normale agente di polizia, mentre Timothy Olyphant appare come quello che sembra essere una sorta di contorto signore del crimine.

Havoc è stato scritto e diretto da Gareth Evans di The Raid e avrà una durata di 1 ora e 47 minuti. Sarà presentato in anteprima su Netflix il 25 aprile e, con quel bordo sempre più vicino, puoi vedere l'ultimo trailer qui sotto.