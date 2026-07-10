Foresta Vivente

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Ci sono poche cose come la sensazione che si prova quando si scopre un nuovo gioco da tavolo. Soprattutto giochi di cui non hai mai sentito parlare. Living Forest è uno di quei giochi che mi era completamente sfuggito, e quando ho avuto la possibilità di recensirlo, è stata una decisione su cui non ho dovuto riflettere a lungo.

Living Forest è, non sorprendentemente, ambientato in una foresta abitata sia da spiriti della foresta sia da ogni sorta di animale colorato. Il gioco è per 2-4 giocatori, e ciascuno sceglie uno spirito della foresta come pezzo da gioco. I pezzi da gioco non hanno abilità speciali o simili; Scegli semplicemente il colore o lo spirito della foresta che preferisci.

Le regole sono in realtà relativamente semplici. Tuttavia, ho trovato più facile guardare un video su YouTube, perché c'erano alcuni dettagli minori - seppur importanti - che non erano spiegati abbastanza chiaramente nelle regole. Anche dopo aver capito le regole, dopo aver visto il video su YouTube e essere tornato al regolamento, era comunque un po' un enigma dare un senso a certe parti. In ogni caso, chi di voi legge questo è sicuramente molto più furbo di me quando si tratta delle regole dei giochi da tavolo. Ma, come dico sempre: viva le guide delle regole su YouTube!

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In Living Forest ci sono tre modi diversi per vincere. Il primo è essere il primo a spegnere dodici incendi boschivi. Lo fai usando gettoni d'acqua, che puoi ottenere in diversi modi durante il gioco (come spiegherò più avanti). Puoi vincere essendo il primo ad avere dodici alberi diversi sul tabellone di gioco e, infine, puoi anche vincere essendo il primo ad avere dodici fiori. Per i fini di questa recensione, ho giocato solo con due giocatori e, in tutte e quattro le occasioni in cui abbiamo giocato, il vincitore ha sempre vinto spegnendo dodici incendi. Sembra di gran lunga il modo più facile per vincere, il che purtroppo risulta un po' noioso. Va aggiunto che questo potrebbe non essere il modo più facile per vincere quando ci sono tre o quattro giocatori, ma con due giocatori è sicuramente il modo più semplice.

Ci sono molte cose incluse in questo gioco. Ma non il gattino.

Come puoi vedere dalla foto sopra, c'è parecchio da preparare prima di poter iniziare una partita a Living Forest. Non lasciarti scoraggiare! Certo, ci vuole un po' di tempo per impostare tutto, ma tanti dettagli non significa necessariamente che sia un gioco complicato con molto da tenere sotto controllo - e questo gioco ne è un chiaro esempio. Come si vede nell'immagine, ogni giocatore ha il proprio tabellone dove posiziona gli alberi per cui ha scambiato. Come ho detto sopra - dodici alberi lì e uscirai vincitore dal gioco. Non passerò in rassegna ogni singolo oggetto visibile nell'immagine, ma abbiamo anche una scacchiera condivisa dove si muove il pezzo da gioco. Non è obbligatorio trasferirsi lì; In effetti, potresti giocare un'intera partita senza muovere affatto il tuo pezzo.

Living Forest ruota molto attorno ai diversi elementi. Gli animali colorati che ho descritto all'inizio hanno elementi diversi oltre ad altri indicatori. Ad esempio, alcuni animali hanno gocce d'acqua, e puoi usarle per spegnere un fuoco; Se spegni dodici incendi, vinci. Un altro esempio è che certi animali hanno un numero specifico di soli, e questi soli agiscono come una sorta di valuta con cui puoi acquistare animali diversi. Per esempio: se un animale costa sette soli e ne hai sette o più disponibili (così come dagli animali, puoi anche guadagnare soli sul tabellone acquistando tessere albero e posizionandole lì), allora puoi acquistare quell'animale. Il numero di soli, o altre risorse, varia da turno a turno del giocatore, poiché vengono pescate nuove carte o animali prima di ogni turno. Quindi, se avessi nove soli nel tuo turno, potresti averne solo tre la prossima volta che tocca a te.

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Tutto sommato, penso che Living Forest sia un gioco da tavolo davvero divertente e relativamente semplice una volta che hai preso la mano con le regole. Al momento della stesura, è solo un po' noioso vincere in un solo modo, ma questo potrebbe cambiare significativamente quando ci sono più di due giocatori, quindi non è qualcosa che abbassa il punteggio complessivo. Mentre mescoli la tua pila di animali ogni volta che finisce il turno, ogni round è diverso dal precedente. Quindi, potresti aver puntato a spegnere dodici incendi con l'acqua, ma se la fortuna non è dalla tua parte, potresti non avere acqua - o solo qualche volta - nei prossimi tre turni. Questo significa che devi ripensare la tua strategia, e penso che sia ottimo quando si tratta di giochi da tavolo. È positivo che non tutto vada secondo i piani.

Punteggio: 8/10

Informazioni sulla partita:

Età raccomandata: 10+

Durata media di gioco: 40 min

Numero di giocatori: 2-4

Prima: £35