Forever Skies arriva su Xbox Series X/S quest'estate

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Allo showcase Galaxies di stasera, lo sviluppatore Far From Home ci ha finalmente detto quando avremmo potuto giocare al popolare gioco di sopravvivenza Forever Skies su Xbox. Non dobbiamo aspettare molto, perché il gioco arriverà sulla sua prossima grande piattaforma nell'estate 2026.

Il trailer qui sotto ti offre uno sguardo su cosa puoi fare in Forever Skies. Il gioco ti pone su una Terra ostile, dove un disastro globale ha reso la maggior parte dell'atmosfera tossica per gli esseri umani. Devi viaggiare sopra di essa, usando la tua base di dirigibile per recuperare risorse sui pochi edifici rimasti. Nonostante sembri piuttosto cupo, l'esperienza in Forever Skies è tutt'altro che semplice, soprattutto se prendi un amico con cui giocare e fai volare le tue navi nei cieli.

Il lancio della versione Xbox del gioco coincide anche con l'aggiornamento The Final Echoes, anch'esso previsto per questa estate. Il primo aggiornamento Echoes è arrivato lo scorso ottobre, e il secondo è arrivato a dicembre. Questo terzo e ultimo contenuto aggiungerà nuove missioni secondarie, livelli di difficoltà, pericoli e minacce, e altro ancora che scopriremo avvicinandosi al lancio. Dai un'occhiata a un nuovo teaser per Forever Skies qui sotto: