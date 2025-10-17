Forever Skies rivela biomi aggiornati, contenuti secondari e altro ancora nella roadmap di aggiornamento

HQ

Il gioco di sopravvivenza fantascientifico post-apocalittico Forever Skies sta ricevendo alcuni grandi aggiornamenti dei contenuti in arrivo nel prossimo futuro. Lo sviluppatore Far From Home ha annunciato che la serie di aggiornamenti Echoes prenderà il via il 17 novembre e ha rivelato una tabella di marcia di ciò che possiamo aspettarci da ogni nuovo aggiornamento.

La prima parte di Echoes si concentra sul Bioma 1: La Città Silenziosa. Qui avremo accesso a un nuovo sistema di missioni secondarie, alla revisione della Torre Radio e a un percorso di aggiornamento più gratificante con lo strumento di estrazione del gioco. Questi cambiamenti si affiancano a sistemi che aiuteranno la diversità dei biomi e la generazione di contenuti secondari in futuro con gli altri biomi.

L'aggiornamento 2 arriverà a dicembre di quest'anno, ma sarà su scala ridotta in modo che gli sviluppatori possano prendersi un po' di tempo libero durante le vacanze. Ci sono nuove decorazioni per dirigibili, un evento stagionale e missioni secondarie in arrivo a The Overgrown Ruins.

Il terzo aggiornamento di Echoes arriverà nella primavera del 2026 e aggiungerà un contenuto aggiuntivo al terzo bioma, New Nature. Si noti inoltre che i tuoi salvataggi non saranno influenzati da questo contenuto e che ogni aggiornamento porterà più di quanto mostrato nel blog degli sviluppatori, quindi tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni.