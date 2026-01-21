Formula 1 2026: Audi presenta la prima F1 conosciuta come R26

HQ

La serie di presentazioni di auto in Formula 1 è continuata, poiché dopo Red Bull, Racing Bull e Haas in testa, Audi ha presentato al mondo la sua prima F1 in assoluto. Sarà guidata da Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto e alimentata anche dalla prima unità di potenza F1 di Audi, questa vettura sarà conosciuta come R26, e se la vettura da corsa ufficiale dovesse assomigliare a questa edizione mostrata, potremmo già avere una candidata per la vettura più bella della stagione.

Caratterizzata da un colore principale argento metallico abbinato a splendidi accenti arancione profondo e nero, la R26 ha sicuramente uno degli aspetti più evidenti, soprattutto in un'epoca in cui la fibra di carbonio scura dominava molti design di livrea.

Parlando delle speranze e delle aspettative per la R26, il team principal Audi Jonathan Wheatley (ex dipendente Red Bull ) ha dichiarato: "Questa auto è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di enorme talento nelle nostre strutture.

"Oggi iniziamo questo viaggio con immenso orgoglio, ma anche con umiltà. Questo è solo il primo giorno di una lunga campagna. La nostra missione è radicare un DNA da campione in ogni fibra di questa squadra."

Audi sarà anche una delle poche squadre che non hanno sede nel Regno Unito, dato che la squadra ha sede a Hinwil, in Svizzera, insieme a Ferrari, Cadillac e Haas (con sede rispettivamente in Italia, negli USA e negli USA).

Cosa pensi della R26 e come pensi che si confronti con le altre auto presentate finora?