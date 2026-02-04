LIVE
      Formula 1 2026: Williams rivela la livrea per il suo prossimo sfidante, la FW48

      L'auto in ritardo è finalmente stata mostrata al mondo.

      HQ

      È arrivata più tardi del previsto, ma Williams ha mostrato la sua challenger car di Formula 1 2026, con la FW48 blu scuro (intitolata al fondatore di Williams, Frank Williams, con la 48 che indica che questa è la 48ª vettura di F1 prodotta dall'organizzazione) come l'ultima ad essere presentata al mondo.

      Va detto che questa non è esattamente l'auto che i piloti Williams, Alex Albon e Carlos Sainz, guideranno nella prossima stagione, poiché è semplicemente un modello usato per mostrare la livrea che sarà presente sulla vera e propria vettura da corsa. A tal proposito, non fate troppo peso sugli elementi di design, perché molte cose saranno diverse durante i test più avanti a febbraio e allo stesso modo al primo Gran Premio della stagione in Australia a marzo.

      Per il resto, Williams spiega così le sue scelte progettuali: "Il colore piombo della FW48 è un blu brillante e brillante e contrasta con una sezione nera che rallenta e si estende dal lato del telaio fino al retro dell'auto.

      "C'è una linea chiave rossa e bianca, che era una caratteristica delle Williams vincitrici del campionato come la FW14B di Nigel Mansell e la FW18 di Damon Hill, quest'ultima che quest'anno celebra il suo 30º anniversario.

      "La modifica più grande al design è l'aggiunta del bianco sul sidepod, sull'ala anteriore e sull'ala posteriore."

      Nonostante il ritardo a questo annuncio, il team principal di Williams James Vowles ha dichiarato che l'organizzazione è pronta per i test pre-stagionali dall'11 febbraio, quindi ci si aspetta presto di vedere altri test dalla FW48.

