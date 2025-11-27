Formula 1: Come guardare il GP del Qatar questo weekend e che ore sono?

HQ

La Formula 1 sta per finire, e le cose sono diventate estremamente intense tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, tutti con il titolo a portata di mano dopo la squalifica McLaren a Las Vegas, nonostante Norris abbia ancora il sopravvento. Ci sono 58 punti da conquistare negli ultimi due Gran Premi in Qatar e ad Abu Dhabi, che iniziano questo fine settimana a Doha.

Il circuito internazionale di Lusail ospiterà anche l'ultima gara sprint della stagione, quindi i tifosi non vorranno perdersi nulla di ciò che accadrà questo fine settimana, che potrebbe essere fondamentale per le aspirazioni di tutti e tre i piloti al titolo.

TMES e come guardare il Gran Premio del Qatar

Venerdì 28 novembre:



Sessione di Allenamento Libero 1: 14:30 CET, 13:30 GMT



Qualifiche Sprint: 18:30 CET, 17:30 GMT



Sabato 29 novembre:



Gara sprint (19 giri): 15:00 CET, 14:00 GMT



Sessione di qualifica: 19:00 CET, 18:00 GMT



Domenica 30 novembre:



Gran Premio 17:00 CET, 16:00 GMT



Come guardare in diretta il GP del Qatar in Formula 1

Ecco un elenco dei broadcaster del GP del Qatar e anche del Gran Premio di Abu Dhabi nel weekend successivo:



Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports/Channel 4



Guarderai il Gran Premio del Qatar questo weekend?