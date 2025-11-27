Gamereactor

Formula 1: Come guardare il GP del Qatar questo weekend e che ore sono?

Tempi per la penultima gara della stagione di Formula 1.

La Formula 1 sta per finire, e le cose sono diventate estremamente intense tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, tutti con il titolo a portata di mano dopo la squalifica McLaren a Las Vegas, nonostante Norris abbia ancora il sopravvento. Ci sono 58 punti da conquistare negli ultimi due Gran Premi in Qatar e ad Abu Dhabi, che iniziano questo fine settimana a Doha.

Il circuito internazionale di Lusail ospiterà anche l'ultima gara sprint della stagione, quindi i tifosi non vorranno perdersi nulla di ciò che accadrà questo fine settimana, che potrebbe essere fondamentale per le aspirazioni di tutti e tre i piloti al titolo.

TMES e come guardare il Gran Premio del Qatar

Venerdì 28 novembre:



  • Sessione di Allenamento Libero 1: 14:30 CET, 13:30 GMT

  • Qualifiche Sprint: 18:30 CET, 17:30 GMT

Sabato 29 novembre:



  • Gara sprint (19 giri): 15:00 CET, 14:00 GMT

  • Sessione di qualifica: 19:00 CET, 18:00 GMT

Domenica 30 novembre:



  • Gran Premio 17:00 CET, 16:00 GMT

Come guardare in diretta il GP del Qatar in Formula 1

Ecco un elenco dei broadcaster del GP del Qatar e anche del Gran Premio di Abu Dhabi nel weekend successivo:


  • Belgio: RTBF/Play Sports

  • Danimarca: TV3/Viaplay

  • Francia: Canal+

  • Germania: Sky Deutschland/RTL

  • Italia: Sky Italia

  • Norvegia: Viaplay/ V sport 1

  • Portogallo: DAZN

  • Spagna: DAZN

  • Regno Unito e Irlanda: Sky Sports/Channel 4

Guarderai il Gran Premio del Qatar questo weekend?

