Formula 1: Come guardare il GP del Qatar questo weekend e che ore sono?
Tempi per la penultima gara della stagione di Formula 1.
La Formula 1 sta per finire, e le cose sono diventate estremamente intense tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, tutti con il titolo a portata di mano dopo la squalifica McLaren a Las Vegas, nonostante Norris abbia ancora il sopravvento. Ci sono 58 punti da conquistare negli ultimi due Gran Premi in Qatar e ad Abu Dhabi, che iniziano questo fine settimana a Doha.
Il circuito internazionale di Lusail ospiterà anche l'ultima gara sprint della stagione, quindi i tifosi non vorranno perdersi nulla di ciò che accadrà questo fine settimana, che potrebbe essere fondamentale per le aspirazioni di tutti e tre i piloti al titolo.
TMES e come guardare il Gran Premio del Qatar
Venerdì 28 novembre:
- Sessione di Allenamento Libero 1: 14:30 CET, 13:30 GMT
- Qualifiche Sprint: 18:30 CET, 17:30 GMT
Sabato 29 novembre:
- Gara sprint (19 giri): 15:00 CET, 14:00 GMT
- Sessione di qualifica: 19:00 CET, 18:00 GMT
Domenica 30 novembre:
- Gran Premio 17:00 CET, 16:00 GMT
Come guardare in diretta il GP del Qatar in Formula 1
Ecco un elenco dei broadcaster del GP del Qatar e anche del Gran Premio di Abu Dhabi nel weekend successivo:
- Belgio: RTBF/Play Sports
- Danimarca: TV3/Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky Deutschland/RTL
- Italia: Sky Italia
- Norvegia: Viaplay/ V sport 1
- Portogallo: DAZN
- Spagna: DAZN
- Regno Unito e Irlanda: Sky Sports/Channel 4
Guarderai il Gran Premio del Qatar questo weekend?