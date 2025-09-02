Formula 1: come guardare il GP d'Italia questo weekend e che ore sono
Il "tempio della velocità", con i suoi lunghi rettilinei, continuerà il duello tra Norris e Piastri.
La Formula 1 arriva ad una delle gare più iconiche: il Gran Premio d'Italia, al "Tempio della Velocità", l'Autodromo Nazionale di Monza, dove continuerà il duello tra i piloti McLaren dopo il duro colpo subito da Lando Norris in Olanda, dove non ha aggiunto alcun punto mentre Oscar Piastri ha aggiunto 25 punti.
La differenza di 34 punti, però, non è così grande e tutto può ancora succedere nelle ultime nove gare, a partire dal Gran Premio d'Italia del prossimo fine settimana, domenica 7 settembre. E, naturalmente, staremo a vedere se la Ferrari riuscirà a riprendersi, specialmente Lewis Hamilton, il cui primo (forse ultimo?) Il GP d'Italia con la Ferrari sarà ostacolato da una penalità di cinque posizioni.
Ecco gli orari e le modalità per seguire la gara in diretta:
Formula 1: gli orari del Gran Premio d'Italia
- Prove libere 1: venerdì 5 settembre: 13:00 CEST, 12:00 BST
- FP2: venerdì 5 settembre: 16:55 CEST, 15:55 CEST
- FP3: Sabato 6 settembre: 12:15 CEST, 11:15 BST
- Qualifiche: sabato 6 settembre: 16:00 CEST, 15:00 BST
- Gara: domenica 7 settembre: 15:00 CEST, 14:00 BST
Come guardare la stagione di Formula 1 2025 in diretta
Ecco un elenco delle emittenti del GP d'Italia e del resto della stagione di Formula 1 nei mercati europei:
- Belgio: RTBF/Play Sports
- Danimarca: TV3/Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky Deutschland/RTL
- Italia: Sky Italia
- Norvegia: Viaplay/ V sport 1
- Portogallo: DAZN
- Spagna: DAZN
- Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4