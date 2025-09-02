Formula 1: come guardare il GP d'Italia questo weekend e che ore sono

HQ

La Formula 1 arriva ad una delle gare più iconiche: il Gran Premio d'Italia, al "Tempio della Velocità", l'Autodromo Nazionale di Monza, dove continuerà il duello tra i piloti McLaren dopo il duro colpo subito da Lando Norris in Olanda, dove non ha aggiunto alcun punto mentre Oscar Piastri ha aggiunto 25 punti.

La differenza di 34 punti, però, non è così grande e tutto può ancora succedere nelle ultime nove gare, a partire dal Gran Premio d'Italia del prossimo fine settimana, domenica 7 settembre. E, naturalmente, staremo a vedere se la Ferrari riuscirà a riprendersi, specialmente Lewis Hamilton, il cui primo (forse ultimo?) Il GP d'Italia con la Ferrari sarà ostacolato da una penalità di cinque posizioni.

Ecco gli orari e le modalità per seguire la gara in diretta:

Formula 1: gli orari del Gran Premio d'Italia



Prove libere 1: venerdì 5 settembre: 13:00 CEST, 12:00 BST



FP2: venerdì 5 settembre: 16:55 CEST, 15:55 CEST



FP3: Sabato 6 settembre: 12:15 CEST, 11:15 BST



Qualifiche: sabato 6 settembre: 16:00 CEST, 15:00 BST



Gara: domenica 7 settembre: 15:00 CEST, 14:00 BST



Come guardare la stagione di Formula 1 2025 in diretta

Ecco un elenco delle emittenti del GP d'Italia e del resto della stagione di Formula 1 nei mercati europei:



Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4

