Formula 1 e FIA annunceranno la cancellazione del GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita, e non saranno sostituite

HQ

L'inevitabile accaderà: la Formula 1 e la FIA hanno preso una decisione riguardo al prossimo Gran Premio del Bahrain e dell'Arabia Saudita, previsto rispettivamente per il 12 e il 19 aprile, che sarà cancellato a causa del conflitto in Medio Oriente, che sta per svolgere due settimane senza segni di fine imminente, poiché le tensioni tra Israele e Stati Uniti, Iran e Libano stanno escalando. Non è stato fatto un annuncio ufficiale, ma diversi media, come GPBlog, riportano che l'annuncio sarà fatto nelle prossime 48 ore.

Forse FIA e F1 aspetteranno la fine del Gran Premio di Cina per annunciare, ma ora sembra certo che entrambe le gare saranno cancellate, il che rappresenterà un duro colpo per i redditi FIA e F1 in questa stagione.

Nessun sostituto per Bahrain e Arabia Saudita significa niente F1 ad aprile

Si vociferava che Portimao (Portogallo) e Imola (Italia) potessero essere scelte come gare sostitutive, anche se ora si dice che tali gare non saranno sostituite poiché sarebbe estremamente difficile e costoso organizzare una nuova gara in meno di un mese, quindi lo scenario più probabile è che ci sia un grande intervallo di cinque settimane tra il Gran Premio del Giappone del 29 marzo e quello di Miami del 3 maggio. e che la stagione F1 2026 sarà più corta di due gare.