Formula 1: tempi del GP d'Austria per qualifiche e Gran Premio e come guardare
Il GP d'Austria non prevede una gara sprint, quindi assicurati di controllare le qualifiche di sabato e la gara di domenica alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST.
Il campionato di Formula 1 continua questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria, settima tappa che vedrà se Antonelli tornerà in carreggiata per estendere il suo dominio in F1, se Russell o Hamilton riusciranno a salire più in alto in classifica, o se le ali posteriori "sperimentali" della McLaren aiuteranno finalmente Norris e Piastri a ottenere qualche vittoria.
Il GP d'Austria non prevede la gara sprint, quindi i momenti chiave saranno le qualifiche di sabato 27 giugno alle 14:00 CEST, 13:00 BST, e il Gran Premio alle 13:00 CEST, 12:00 BST. Questo è il calendario completo del GP d'Austria:
Venerdì 26 giugno
- Allenamento Libero 1: 13:30 CEST / 12:30 BST
- Allenamento Libero 2: 17:00 CEST / 16:00 BST
Sabato, 27 giugno
- Allenamento Libero 3: 12:30 CEST / 11:30 BST
- Qualifiche: 16:00 CEST / 15:00 BST
Domenica, 28 giugno
Gran Premio: 15:00 CEST / 14:00 BST
Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:
Puoi guardare la Formula 1 in diretta su Sky Sports nel Regno Unito e in Irlanda, DAZN in Spagna, Canal+ in Francia.
- Austria: Sky, Servus TV, ORG
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: RTL
- Cipro: OmegaTV
- Cechia: Nova
- Danimarca: TV3, Viaplay
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, RTL
- Grecia: ANT1
- Ungheria: M4 MTVA
- Italia: Sky
- Paesi Bassi: Viaplay
- Norvegia: V sport 1, Viaplay
- Polonia: Eleven Sports
- Portogallo: DAZN
- Romania: Antena
- Spagna: DAZN
- Svezia: Viaplay
- Turchia: beIN Sports
- Ucraina: Setanta Ucraina
- Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)