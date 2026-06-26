Formula 1: tempi del GP d'Austria per qualifiche e Gran Premio e come guardare Il GP d'Austria non prevede una gara sprint, quindi assicurati di controllare le qualifiche di sabato e la gara di domenica alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST.

HQ Il campionato di Formula 1 continua questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria, settima tappa che vedrà se Antonelli tornerà in carreggiata per estendere il suo dominio in F1, se Russell o Hamilton riusciranno a salire più in alto in classifica, o se le ali posteriori "sperimentali" della McLaren aiuteranno finalmente Norris e Piastri a ottenere qualche vittoria. Il GP d'Austria non prevede la gara sprint, quindi i momenti chiave saranno le qualifiche di sabato 27 giugno alle 14:00 CEST, 13:00 BST, e il Gran Premio alle 13:00 CEST, 12:00 BST. Questo è il calendario completo del GP d'Austria: Venerdì 26 giugno

Allenamento Libero 1: 13:30 CEST / 12:30 BST



Allenamento Libero 2: 17:00 CEST / 16:00 BST

Sabato, 27 giugno

Allenamento Libero 3: 12:30 CEST / 11:30 BST



Qualifiche: 16:00 CEST / 15:00 BST

Domenica, 28 giugno Gran Premio: 15:00 CEST / 14:00 BST Come guardare MotoGP dal vivo in Europa: Puoi guardare la Formula 1 in diretta su Sky Sports nel Regno Unito e in Irlanda, DAZN in Spagna, Canal+ in Francia.

Austria: Sky, Servus TV, ORG



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: RTL



Cipro: OmegaTV



Cechia: Nova



Danimarca: TV3, Viaplay



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, RTL



Grecia: ANT1



Ungheria: M4 MTVA



Italia: Sky



Paesi Bassi: Viaplay



Norvegia: V sport 1, Viaplay



Polonia: Eleven Sports



Portogallo: DAZN



Romania: Antena



Spagna: DAZN



Svezia: Viaplay



Turchia: beIN Sports



Ucraina: Setanta Ucraina



Regno Unito e Irlanda: Sky Sports, Channel 4 (momenti salienti)

Motorsport Photography F1 / Shutterstock