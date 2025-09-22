HQ

Formula Legends è descritto dai suoi sviluppatori, lo studio italiano 3D Clouds, come un "Sim-cade racer", ovvero un racer arcade con elementi di simulazione. Quindi non lasciarti ingannare dalle auto carine e deformi, dagli enormi caschi che spuntano da esse e dalla grafica accogliente, perché questo non è il tipico gioco di corse arcade facilmente accessibile.

Formula Legends sembra un tributo affettuoso allo sport della Formula 1. Il cuore del gioco è la modalità Story, in cui puoi farti strada attraverso la storia della Formula 1 in non meno di 95 gare. Tutto inizia nel 1968, quando uomini veri, indossando quelle che sembravano tute da lavoro, salirono su queste auto da corsa grezze, spesso rischiando la vita. Da lì, si passa attraverso gli anni '70, '80 e oltre i pericolosi mostri degli anni '90, nell'era Schumacher degli anni 2000 e fino all'era ibrida degli anni 2010, per finire con le macchine ad alta tecnologia che conosciamo come le auto di Formula 1 di oggi.

Si sente chiaramente la differenza tra le auto delle diverse epoche; le nuove auto da corsa hanno molto più grip rispetto a quelle più vecchie e sono inoltre dotate di tecnologie come il WRS (Wind Reduction System), che può essere attivato quando ci si trova in una zona WRS e un massimo di un secondo dietro l'auto che precede, esattamente corrispondente al DRS reale. Nelle nuove auto è presente anche una funzione boost, in cui l'energia dei freni viene raccolta e può essere utilizzata in qualsiasi momento come una spinta breve ma potente.

Il gameplay è una "versione leggera" delle corse di Formula 1, ma con elementi del simulatore dello sport reale, come l'usura degli pneumatici, il consumo di carburante, il cambiamento del tempo, le penalità per il taglio delle curve e la già citata tecnologia WRS. Ci sono anche dei pit stop da curare, dove devi cambiare le gomme della tua auto, riparare i danni e fare rifornimento (nei giorni in cui il rifornimento era consentito) tramite un piccolo minigioco.

Tuttavia, sono un po' confuso su come vengono implementati gli elementi del simulatore. Alcuni di essi sono molto evidenti, altri sono quasi impercettibili e alcuni sono da qualche parte nel mezzo. Consentitemi di fornirvi un paio di esempi: se si taglia una curva illegalmente, si riceve immediatamente un avvertimento, mentre se si accumulano tre di questi avvertimenti, si riceve successivamente una penalità di tempo di un secondo per ogni violazione successiva. Qui la regola viene applicata rigorosamente, proprio come nella vita reale. Lo noti e influisce sul modo in cui giochi.

Poi c'è il contrario. Si tratta di scegliere le gomme, e qui ho scoperto che non sempre importava molto con quali gomme sceglievo di guidare. Ad esempio: avevo appena cambiato le gomme della mia auto e, purtroppo, ha iniziato a piovere il giro successivo. Ho colto l'occasione e ho scelto di guidare con pneumatici da asciutto fino al traguardo, e chiunque abbia visto la Formula 1 sa che gli pneumatici da asciutto su una vettura di Formula 1 su strade bagnate sono un grande no-go. Tuttavia, sono stato comunque in grado di affrontare curve lunghe e veloci ad alta velocità, ed è stato solo alla fine, quando le mie gomme da asciutto erano usurate, che sono stato penalizzato. L'elemento del simulatore non è implementato molto bene qui e non influisce davvero sul modo in cui giochi. Penso che sia un po' un peccato che queste cose non abbiano lo stesso peso, in quanto danno al gioco un profilo leggermente confuso; È un gioco di corse arcade? O un pilota "sim-cade"? Dipende un po' da quali parti del gioco guardi.

Poiché Formula Legends non ha alcuna licenza ufficiale, i nomi reali di piste, squadre e piloti non possono essere utilizzati. Ciò significa che la gara in Belgio si chiama Ardennes GP, ma la pista assomiglia Spa in alcuni punti. Lo stesso vale per la gara in Inghilterra, chiamata Old Prestige GP, dove è possibile riconoscere curve e combinazioni di tracciati da Silverstone, e la gara in Francia, chiamata Riviera Streets GP, dove è possibile riconoscere chiaramente parti del tracciato Monaco, come il tunnel e la chicane al porto.

La maggior parte di queste tracce sono disponibili in una versione Vintage, una versione Classic e una versione Modern. I tracciati classici sono solitamente privi di cordoli, con linee centrali sulla strada, e possono anche avere un layout leggermente diverso rispetto alla versione moderna. Inoltre, l'ambiente circostante ha un aspetto leggermente diverso, con le piste più vecchie che non hanno le stesse grandi tribune per gli spettatori della versione moderna. Tutti i tracciati del gioco sono ispirati a tracciati reali, ed è davvero divertente vedere i tracciati familiari interpretati in questo modo.

Quando si tratta di team e piloti, le cose si fanno decisamente divertenti. Naturalmente, anche qui non possono essere utilizzati i nomi ufficiali, quindi le varie squadre sono chiamate McLaden (McLaren ), Sobber (Sauber ), Pentault (Renault ) e Merkseds (Mercedes ), tra gli altri. Diventa davvero divertente con i driver, dove Batteri Voltas (Valtteri Bottas ) è il mio preferito. Ma anche Luis Hammerton (Lewis Hamilton ), Mike Shoemaker (Michael Schumacher ), Felist Masso (Felipe Massa ) e Nik Makkinen (Mika Häkkinen ) sono sicuramente degni di nota.

Formula Legends è un gioco affascinante da guardare. Ho accennato a come le piste siano reinterpretazioni delle piste reali, le auto sono deformate ma assomigliano ancora alle auto di Formula 1 e il tutto ha un aspetto accogliente da cartone animato. Tuttavia, c'è uno strano fenomeno tecnico che si verifica di tanto in tanto, in cui la mappatura nei dintorni non viene visualizzata correttamente, rendendoli molto sgranati e poco chiari. Non influisce sul gameplay, ma è qualcosa che si nota.

Formula Legends si basa su un'idea piuttosto buona: creare un gioco arcade con un po' di DNA di Formula 1 aggiunto al gameplay, quindi non è solo Mario Kart con le auto di Formula 1. Tuttavia, è un peccato che gli elementi del simulatore siano implementati in modo così non uniforme e che le gare a volte possano sembrare un po' sbilanciate, poiché a volte è incredibilmente difficile tenere il passo, mentre nella gara successiva si vince facilmente di un giro.

Formula Legends è un piccolo gioco di corse affascinante, e speriamo che 3D Clouds bilanci il gioco un po' dopo il lancio, perché se queste cose vanno a posto, abbiamo un piccolo gioco di corse arcade abbastanza competente e piuttosto impegnativo tra le mani qui.