Formula Legends Arriverà su PC e console a settembre

Finalmente sappiamo quando uscirà l'affascinante gioco di corse Formula Legends di 3DClouds. Il nuovo trailer conferma che il lancio globale avverrà il 18 settembre per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X/S e Switch. Per circa $ 20, sarai in grado di mettere alla prova le tue abilità al volante di un'ampia varietà di auto da corsa classiche, dalle ruggenti bestie retrò degli anni '60 agli eleganti mostri ibridi aerodinamici di oggi.

Ma Formula Legends è una specie di lupo travestito da agnello. Nonostante la sua grafica carina e le tracce miniaturizzate, c'è molto di più della lanugine sotto il cofano. Il gioco presenta meccaniche autentiche come l'usura degli pneumatici, la gestione del carburante, le condizioni meteorologiche dinamiche, le mutevoli condizioni della pista e i danni ai veicoli. In breve, Formula Legends mira ad essere accessibile e tatticamente coinvolgente: una lettera d'amore al motorsport con una profondità sufficiente a tenere incollati anche i fan più accaniti delle corse.

Una demo è disponibile da un po' di tempo e l'ultimo aggiornamento include due tracciati (Belgio e Ungheria), tre epoche diverse e una visuale della cabina di pilotaggio, tutte funzionalità aggiunte in risposta diretta al feedback dei giocatori. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.

Formula Legends è qualcosa in cui ti butterai?