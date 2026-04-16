Formula Legends rivela la nuova espansione di Formula E: Electric Evolution

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Formula Legends passerà all'elettrico, con la nuovissima espansione Formula E: Electic Evolution, che arriverà su console e PC alla fine del mese. Porterà nuovi circuiti, squadre, piloti, costruttori e altro ancora dal Campionato Mondiale ABB FIA Formula E sul simulatore di corse sviluppato da 3DClouds.

Electric Evolution include anche le auto da corsa GEN1, GEN2 e GEN3 EVO, oltre all'aggiunta della modalità attacco, del pit boost e altro ancora. Non include tutti i circuiti della Formula E, ma dà vita ai luoghi più iconici, tra cui Berlino, Tokyo, Londra, São Paulo, Miami, i circuiti reali di Shanghai. Arriverà il 30 aprile per PC, Xbox e PlayStation, con una versione Nintendo in uscita in un secondo momento, e costerà £7,99 GBP/€7,99 EUR.

Francesco Bruschi, CEO di 3DClouds, ha dichiarato quanto segue in un comunicato stampa: "Avere una serie prestigiosa e coinvolgente come l'ABB FIA Formula E World Championship nel nostro gioco di corse Formula Legends è davvero straordinario. La Formula E è stata un partner fantastico per noi e incorporare piloti, team, circuiti, auto, il branding di questa serie e persino il suo tema iconico è stato un piacere dall'inizio alla fine. Speriamo che i giocatori apprezzino i nostri sforzi nel dare vita a questa serie unica di motorsport nel nostro gioco."

Sanjay Shivaram, direttore delle licenze e del commercio al dettaglio del marchio della Formula E, ha aggiunto: "Siamo incredibilmente entusiasti di entrare Formula Legends, con il suo focus sull'evoluzione del motorsport che lo rende una casa perfetta per la Formula E. Portando le auto da corsa GEN1-GEN3EVO in questo mondo stilizzato, i fan possono vivere il futuro delle corse. Siamo particolarmente entusiasti dei veicoli "carinetti" e dello stile di corsa, che si inserisce unicamente nella nostra offerta di gioco. 3D Clouds ha fatto un ottimo lavoro nel modellare le nostre auto secondo il loro universo, e la Formula E è entusiasta di unirsi a questo viaggio."

Dai un'occhiata a un assaggio del DLC nel trailer qui sotto: