Forse il più grande sviluppo nella storia del Marketplace di Facebook vede i dinosauri andare in vendita

Puoi trovare qualsiasi cosa su Facebook Marketplace. Spesso scorro le trincee alla ricerca di offerte economiche di Warhammer e finisco per trovare cose come un busto di Mike Ehrmantraut di Breaking Bad, computer rotti e persone che cercano di scambiare iPad con e-bike. È un luogo selvaggio, eppure sembra che il nonno di tutti i reperti sia stato scoperto di recente.

Come riportato da Vice, un parco a tema nel New Jersey, negli Stati Uniti, ha purtroppo dovuto chiudere i battenti e ora sta vendendo un gran numero di animatronici di dinosauri. Da un biglietto da $ 700 a uno Spinosaurus lungo 52 piedi che ti costerà quasi $ 3000, queste enormi macchine non sembrano così costose come immagineresti.

C'è un grosso problema, però, ed è che il trasporto di queste bestie esotiche dipende tutto da te. È probabile che le spedizioni all'estero costino una fortuna e, anche se puoi guidare fino a lì, con le dimensioni di questi animatronici avrai bisogno di un veicolo enorme per portarli a bordo.

Field Station: Dinosaurs, il parco che sta chiudendo, chiuderà i battenti il 9 novembre, quindi probabilmente hai tempo fino ad allora per capire come dire al tuo partner che devi svuotare il soggiorno per un T-Rex.

