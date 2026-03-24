Fortnite: Beginner's Guide e mance

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Fortnite è un gioco che è con noi da quasi 10 anni e probabilmente sarà ancora presente tra altri 10 anni. Con tutte le modalità di gioco che contiene e ha continuamente reinventato, oltre alle sue continue collaborazioni, migliaia di giocatori partecipano ogni giorno al Battle Royale più famoso del mondo, che offre esperienze sempre più varie che vanno oltre la modalità Battle Royale. Che sia per le nuove skin, perché Save The World sarà gratuito, o semplicemente perché ti piaceva provare il gioco di cui tutti parlano, ecco alcuni consigli per aiutarti a ottenere di più dalla tua esperienza Fortnite.

Cos'è Fortnite ?

Forse la prima e più importante cosa è spiegare cos'è Fortnite. Oggi è una piattaforma dove puoi accedere a ogni tipo di modalità di gioco diverse. Dalle famose modalità PVP come Battle Royale o Blitz alle modalità PVE come Save The World o Lego Odyssey, alle modalità gara come Rocket Racing, alle modalità simulazione di vita come Brick Life di LEGO, o persino alle modalità in stile 'Guitar Hero' come Fortnite Festival. Inoltre, i giocatori stessi possono creare mappe personalizzate con ogni tipo di esperienza.

Tutte le modalità spiegate:



Battaglia Reale: La modalità classica in cui 100 giocatori si affrontano. Entri in un'area della mappa, raccogli materiali e armi, e il tuo obiettivo è essere l'ultimo giocatore rimasto in piedi. Di tanto in tanto, l'area giocabile si riduce a causa di una tempesta che danneggia qualsiasi giocatore che la colpisca. Puoi giocare con o senza costruzioni.

La modalità classica in cui 100 giocatori si affrontano. Entri in un'area della mappa, raccogli materiali e armi, e il tuo obiettivo è essere l'ultimo giocatore rimasto in piedi. Di tanto in tanto, l'area giocabile si riduce a causa di una tempesta che danneggia qualsiasi giocatore che la colpisca. Puoi giocare con o senza costruzioni.

Salva il mondo: La modalità Fortnite originale. Una modalità PVE in cui, con l'aiuto di altri giocatori, scopri la storia e il lore di Fortnite e affronti strane creature. Al momento della stesura di questa guida, rimane una modalità a pagamento, ma dal 16 aprile sarà gratuita.

La modalità Fortnite originale. Una modalità PVE in cui, con l'aiuto di altri giocatori, scopri la storia e il lore di Fortnite e affronti strane creature. Al momento della stesura di questa guida, rimane una modalità a pagamento, ma dal 16 aprile sarà gratuita.

Ricarica: Una mappa più piccola, 40 giocatori e 3 vite. L'esperienza Battle Royale in un formato più dinamico, dove ogni giocatore può rinascere due volte, ma senza perdere l'essenza del gioco. L'edificio non può essere disabilitato.

Una mappa più piccola, 40 giocatori e 3 vite. L'esperienza Battle Royale in un formato più dinamico, dove ogni giocatore può rinascere due volte, ma senza perdere l'essenza del gioco. L'edificio non può essere disabilitato.

OG : L'esperienza originale è stata rivitalizzata. Questa modalità è essenzialmente Battle Royale ma con la mappa del Capitolo 1, e presenta oggetti, armi e gameplay classico dei primi anni di Fortnite. Ideale per i giocatori che non gradiscono i cambiamenti introdotti nelle nuove stagioni. Puoi scegliere se giocare con o senza edificio.

: L'esperienza originale è stata rivitalizzata. Questa modalità è essenzialmente Battle Royale ma con la mappa del Capitolo 1, e presenta oggetti, armi e gameplay classico dei primi anni di Fortnite. Ideale per i giocatori che non gradiscono i cambiamenti introdotti nelle nuove stagioni. Puoi scegliere se giocare con o senza edificio.

Blitz: I match veloci definitivi. In questa modalità, 32 giocatori si affrontano su una mappa molto piccola, con la tempesta che spesso la riduce ulteriormente. La partita media dura meno di 5 minuti e l'edificio è disabilitato. Inoltre, ogni partita inizia con un'arma diversa equipaggiata, e sopravvivere e sconfiggere i nemici offre certe ricompense per il tuo arsenale.

I match veloci definitivi. In questa modalità, 32 giocatori si affrontano su una mappa molto piccola, con la tempesta che spesso la riduce ulteriormente. La partita media dura meno di 5 minuti e l'edificio è disabilitato. Inoltre, ogni partita inizia con un'arma diversa equipaggiata, e sopravvivere e sconfiggere i nemici offre certe ricompense per il tuo arsenale.

Balistico: Una modalità in prima persona 5v5 simile a Counter-Strike e Valorant, ma con alcuni degli elementi distintivi di Fortnite. Questa modalità è disponibile fino al 16 aprile.

Una modalità in prima persona 5v5 simile a Counter-Strike e Valorant, ma con alcuni degli elementi distintivi di Fortnite. Questa modalità è disponibile fino al 16 aprile.

Fortnite Festival: Le tue canzoni e il tuo strumento preferiti. In breve, si potrebbe definire un "Guitar Hero" all'interno di Fortnite (in effetti, gli sviluppatori sono i creatori di Guitar Hero e Rock Band). Scegli uno strumento (batteria, chitarra, tastiera, basso o voce) e goditi la vasta gamma di brani in questa modalità, con successi di ieri e oggi, mentre padroneggi un gioco ritmico in cui devi premere i tasti corretti appena appaiono sullo schermo.

Le tue canzoni e il tuo strumento preferiti. In breve, si potrebbe definire un "Guitar Hero" all'interno di Fortnite (in effetti, gli sviluppatori sono i creatori di Guitar Hero e Rock Band). Scegli uno strumento (batteria, chitarra, tastiera, basso o voce) e goditi la vasta gamma di brani in questa modalità, con successi di ieri e oggi, mentre padroneggi un gioco ritmico in cui devi premere i tasti corretti appena appaiono sullo schermo. Annuncio pubblicitario: LEGO Odyssey: Una modalità PVE in cui il tuo personaggio, nella sua forma LEGO, esplora una vasta mappa, riceve missioni e progredisce in una storia specifica. Al momento della stesura, c'è una collaborazione con LEGO Ninjago che presenta una storia, missioni, abilità e oggetti ispirati al mondo di Ninjago.

Una modalità PVE in cui il tuo personaggio, nella sua forma LEGO, esplora una vasta mappa, riceve missioni e progredisce in una storia specifica. Al momento della stesura, c'è una collaborazione con LEGO Ninjago che presenta una storia, missioni, abilità e oggetti ispirati al mondo di Ninjago.

LEGO Brick Life: Un simulatore di vita dove puoi costruire la tua casa, intraprendere innumerevoli missioni secondarie esplorando una città vivace e collezionare ogni tipo di oggetto LEGO per decorare la tua casa. Puoi anche interagire con altri giocatori, guidare veicoli, occuparti dei gatti, lavorare in una catena di fast food... La tua seconda vita, all'interno del mondo LEGO.

Un simulatore di vita dove puoi costruire la tua casa, intraprendere innumerevoli missioni secondarie esplorando una città vivace e collezionare ogni tipo di oggetto LEGO per decorare la tua casa. Puoi anche interagire con altri giocatori, guidare veicoli, occuparti dei gatti, lavorare in una catena di fast food... La tua seconda vita, all'interno del mondo LEGO.

Corse di razzi: Una modalità di gara creata dagli sviluppatori di Rocket League. Puoi competere contro altri giocatori, scalare le classifiche nella classifica globale o sfidarti in modalità a tempo di prova. Questa modalità è disponibile fino a ottobre 2026.

Una modalità di gara creata dagli sviluppatori di Rocket League. Puoi competere contro altri giocatori, scalare le classifiche nella classifica globale o sfidarti in modalità a tempo di prova. Questa modalità è disponibile fino a ottobre 2026.

Creativo: La modalità in cui puoi lasciar correre la tua immaginazione creando mappe che altri giocatori possono poi giocare, o dove puoi esplorare le creazioni degli altri.

La modalità in cui puoi lasciar correre la tua immaginazione creando mappe che altri giocatori possono poi giocare, o dove puoi esplorare le creazioni degli altri.

Party Royale: Una modalità rilassata in cui puoi esplorare la mappa a tuo piacimento, esercitarti nelle tue abilità di caduta e fare quello che vuoi senza che gli altri giocatori possano eliminarti. Puoi anche giocare con gli amici se vuoi!



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È gratis?

Sì, tutte le Fortnite modalità di gioco sono gratuite e ci sono sempre ricompense gratuite, anche se queste sono piuttosto limitate. Se acquisti un Battle Pass, puoi ottenere più ricompense e più V-Bucks (la valuta di gioco), oltre a emote e altri oggetti decorativi per armi, schermate di caricamento e persino skin. È possibile guadagnare V-Bucks gratuitamente senza dover acquistare il Battle Pass, ma solo circa 200 V-Buck al mese. Anche se richiede molta perseveranza, qualsiasi giocatore può finire per comprare skin e battle pass dopo diversi mesi di gioco senza acquistare nulla.

Costruire o non costruire

Passiamo ora a consigli più focalizzati sulle modalità di gioco di Fortnite. Questo battle royale si caratterizza per la capacità di costruire, che si tratti di muri, rampe o persino trappole. È una meccanica molto semplice: usando il piccone, distruggiamo alberi, case, casse... tutto ciò che vediamo e otteniamo materiali con cui poi possiamo costruire. Allora, e se non mi piace costruire? Fortnite ha pensato a te e ha creato la modalità 'Zero Build', che rimuove l'opzione di costruire, trasformando il gioco in una vera e propria battle royale.

Non mi piace costruire e le modalità Zero Build sono le mie preferite, ma è vero che il nostro consiglio è di provarci, sperimentare e vedere se è una modalità che ti si addice. Puoi sempre padroneggiare le modalità Zero Build e poi provare le modalità con opzioni di costruzione. La chiave è trovare la modalità di gioco con cui ti senti più a tuo agio.

Morirai spesso

Non ti frustrare morendo; ci sono un sacco di persone che giocano Fortnite e incontrerai sempre qualcuno migliore di te, quindi non disperare se non ottieni nemmeno una Vittoria Reale. La cosa importante è che ad ogni tentativo impari qualcosa: dove tendono a comparire le persone all'inizio, in quali aree è più probabile trovare un forziere... Il tentativi ed errori fa parte della vita quotidiana in Fortnite, e anche i giocatori più esperti possono sempre imparare qualcosa di nuovo.

Le missioni giornaliere sono le tue migliori alleate

Ogni partita Fortnite ti dà punti esperienza per il Battle Pass e, anche se vinci sempre, scoprirai che arriva un punto in cui guadagni a malapena esperienza. La chiave è cambiare modalità; Ogni modalità ha missioni quotidiane diverse che vanno da semplici compiti come correre o aprire forzieri all'eliminazione degli avversari con armi specifiche. Queste sfide ti danno una notevole esperienza ogni giorno e sono uniche per ogni modalità. In altre parole, Battle Royale ha le sue sfide uniche quotidiane, Blitz ha le sue sfide uniche quotidiane, Fortnite Festival... È più probabile che tu guadagni più esperienza da tre partite in modalità diverse senza vincere, grazie alle sfide giornaliere, che vincendo tre partite nella stessa modalità.

Trova le tue armi preferite

Anche se alcune armi infliggono più danni di altre, anche la tua abilità è importante. Mi piace sempre giocare con un fucile a pompa e una mitraglietta, per distanze medie e brevi. Tuttavia, alcuni giocatori preferiscono fucili da cecchino o armi da mischia. Prova un po' di tutto e resta su ciò che ti piace di più.

Tieni sempre a portata di mano oggetti curativi

I kit di pronto soccorso e le pozioni per scudo sono quasi più importanti delle armi. Dovresti sempre avere almeno un paio di oggetti curativi nell'inventario. Gioco sempre con due armi e i tre slot extra dell'inventario riservati agli oggetti utili e curativi.

Esplorare vale sempre i suoi frutti

I forzieri possono apparire ovunque; ci sono pacchetti di munizioni nascosti ovunque, distributori automatici di armi e oggetti curativi... Vale la pena esplorare a fondo l'area in cui ti trovi, anche se ci sono segni che un altro giocatore ci sia già stato.

Andare piano è una buona idea

Se ti accovacci o cammini lentamente, è più difficile che gli altri ti vedano. Correre rivela la tua posizione ai giocatori vicini, quindi è importante sapere quando è meglio correre, accovacciarsi o restare completamente silenziosi.

È meglio in compagnia

Fortnite può essere giocato in solitaria in tutte le modalità, ma anche in squadra. Quando giochi in squadra con altri, puoi imparare più velocemente, essere rianimato se sei stato sconfitto, o semplicemente divertirti meglio ad avere qualcuno con cui parlare. Detto questo, ricorda di essere rispettoso verso gli altri, soprattutto se non li conosci. A volte ci sono missioni esclusive per le partite di gruppo, come quelle dell'evento di San Valentino.

Ricorda che è solo un gioco

È facile arrabbiarsi o frustrarsi quando perdi più e più volte o quando qualcuno ti sconfigge ingiustamente, ma è solo un gioco. La cosa importante è divertirsi e godersi il gioco; Se trovi difficile concentrarti o goderti l'esperienza in qualche modo particolare, dai un'occhiata ad alcune delle altre modalità di gioco. Sicuramente troverai quello giusto per te!

Speriamo che questa guida ti sia stata utile. Ricorda che puoi restare aggiornato sulle ultime notizie su Fortnite e sul mondo dei videogiochi qui su Gamereactor.