Fortnite Championship Series per la prima volta in Germania a maggio

HQ

Finalmente conosciamo la sede del primo torneo internazionale nel calendario Fortnite della Champions Series per la stagione 2026. L'evento Major 1 Summit è stato fissato per le date del 30 e 31 maggio, con il paese ospitante che è la Germania e la città ospitante Düsseldorf.

Per la prima volta in assoluto, la FNCS verrà in Germania per un evento enorme in cui sarà in palio 1 milione di dollari. In totale, 100 giocatori si qualificheranno per l'evento (50 coppie), con questi partecipanti determinati tramite eventi di qualificazione che si svolgeranno dal 6 al 26 aprile.

Per quanto riguarda la divisione del montepremi, il vincitore tornerà a casa con 200.000 dollari, con ogni squadra che riceverà un premio in denaro, anche chi si classifica dal 46° al 50° posto, con 4.000 dollari che arriveranno sul conto bancario.

La sede ospitante del torneo sarà il PSD Bank Dome in città e, se volete partecipare di persona, la buona notizia è che i biglietti inizieranno a essere messi in vendita dal 2 marzo.