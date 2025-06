Fortnite evento live Il sabotaggio della Morte Nera si svolge sabato: è breve, arrivate in tempo!

HQ

Fortnite continua a ridefinire i confini dei videogiochi tradizionali con gli eventi dal vivo, riunendo milioni di giocatori contemporaneamente per sperimentare alcuni eventi di gioco per un tempo limitato. E il prossimo è stato annunciato al Summer Game Fest, legato a Star Wars. Si chiama Death Star Sabotage e, onestamente, se dovessi catturare alcune clip fuori contesto, potresti non renderti conto che è lo stesso gioco.

Se volete provare il Sabotaggio della Morte Nera alle Fortnite, dategli un'occhiata sabato 7 giugno alle 19:00 BST e 20:00 CEST. "Salta a bordo e pilota un X-wing o un caccia TIE imperiale mentre ti prepari per l'inizio dell'evento. Una volta che il conto alla rovescia raggiunge lo zero, sarai sulla buona strada per il sabotaggio della Morte Nera!"

Attenzione: questo evento dal vivo sarà breve, forse della mezz'ora... Dopodiché, la stagione finirà, e con essa la maggior parte dei contenuti di Star Ward.

