Fortnite festeggia l'estate con i preferiti di DC poco vestiti

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Fortnite ha recentemente iniziato ad allentare chiaramente le sue regole riguardo ai personaggi poco vestiti nel gioco, dopo l'uscita di diverse skin che prima sarebbero state impensabili. Tuttavia, il contenuto dell'ultimo pacchetto, Hot Bat Summer, ha portato Epic a imporre comunque un limite di età di 13 anni (il che significa che può essere usato solo nelle modalità di gioco etichettate "Teen") per chiunque voglia giocare nei panni di Catwoman o Harley Quinn vestita in modo essenino.

I personaggi inclusi sono Batman, Catwoman, Harley Quinn e Poison Ivy, con un evento a tema estivo. L'idea è aiutare Batman a rintracciare e catturare i cattivi per ottenere ricompense gratuite, incluso Batman Sprite.

Puoi vedere il trailer di Hot Bat Summer qui sotto, ed è disponibile in negozio fino alla fine del mese.