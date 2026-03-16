Fortnite il creatore Tim Sweeney possiede oltre 20.000 ettari di foresta negli Stati Uniti per scopi di conservazione; Altruismo o strategia fiscale?

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Una delle caratteristiche principali di Fortnite è la costruzione. Per anni, i giocatori abbattono alberi per ottenere legno e costruiscono rampe e piattaforme nel celebre Battle Royale di Epic. Tuttavia, Tim Sweeney, il creatore del gioco, sta facendo praticamente il contrario.

Apparentemente, Sweeney ha acquisito gradualmente spazi verdi in tutti gli Stati Uniti da circa 20 anni e ora possiede più di 20.000 ettari di foresta. Lungi dal speculare o utilizzare queste terre per costruzioni, ciò che colpisce di più è che queste aree sono considerate riserve naturali, poiché nessuno ha accesso ad esse per costruire o distruggere l'ecosistema, e lui ha passato tutti questi anni a mantenere lo stato naturale della terra. Un ex dipendente Epic di X ci fornisce qualche informazione in più sull'argomento:

Anche se detto così sembra un esempio di altruismo e preoccupazione per il nostro pianeta, dopo aver sentito la notizia, parecchi fan si sono affrettati a formulare teorie. La teoria più diffusa è che possedere terreni di questo tipo permetta a Sweeney di pagare meno tasse, potendo dedicare parte della sua ricchezza alla conservazione di questo spazio naturale. Tuttavia, indipendentemente dalle motivazioni del Fortnite creatore, è sempre positivo che ci siano più riserve naturali e che smettiamo di maltrattare il nostro pianeta, anche se solo un po'.

Ti sentirai in colpa ogni volta che abbatterai un albero in Fortnite ?