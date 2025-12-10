Fortnite non è più il gioco più cercato su Pornhub

HQ

Il sito porno Pornhub ha una tradizione interessante di pubblicare statistiche annuali su ciò che interessano i dati e i giocatori televisivi quando si tratta di cosiddetto "intrattenimento per adulti". Il 2025 non fa eccezione, e l'edizione di quest'anno è stata ora presentata con una varietà di categorie.

Questa volta hanno una grande notizia: per la prima volta dopo anni, il porno di Fortnite non è la cosa più popolare e non è in cima alla lista (è però al secondo posto). Invece, è Genshin Impact con Minecraft (sì, abbiamo domande su questo - ma non giudichiamo nessuno) al terzo posto. Al quarto e quinto incontriamo Overwatch e Pokémon (di nuovo... abbiamo domande) - mentre il nuovo arrivato Marvel Rivals finisce appena fuori dalla top 5, al sesto posto.

Tra i personaggi di gioco più ricercati troviamo, in ordine, Tifa, Lara Croft e Chun Li - gli stessi dell'anno scorso, ma in posizioni diverse.

A proposito, la console più comune per navigare su Pornhub è ancora PlayStation 5 (66%), seguita da PlayStation 4 (32%) e poi Xbox (appena 2%). La quota di mercato gioca certamente un ruolo, ma non tiene conto di queste differenze.