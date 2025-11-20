Fortnite per fare la vera storia del cinema con le scorte di filmati di Kill Bill che danno inizio al Capitolo 7

HQ

Fortnite ha avuto innumerevoli collaborazioni lungo il percorso, ma nessuna è stata come quella presentata ieri sera al Vista Theatre di Los Angeles. Il Capitolo Sette, Pacific Break, inizierà il 30 novembre, appena un giorno dopo l'evento finale del Capitolo Sei, che è quasi un momento Avengers: Endgame nei videogiochi, pieno di riferimenti e collaborazioni. Ma concentrandosi sul futuro, il prossimo Capitolo 7 di Fortnite inizierà facendo qualcosa di inedito: completare il canone di un film uscito quasi 25 anni fa.

Stiamo parlando del Lost Chapter Yuki's Revenge da Kill Bill, il film cult di Quentin Tarantino. Questo capitolo presenterà le riprese abbandonate del film in cui la sorella di Gogo Yubari (la psicopatica studentessa con una catena e una palla che aggredisce Uma Thurman nel ristorante), Yuki Yubari, viaggia negli Stati Uniti per vendicarsi della morte di Gogo e combatte contro Black Mamba, uno scontro che si conclude con la distruzione del mitico veicolo Pussy Wagon. Non abbiamo molte idee di come si svilupperà tutto questo nel gioco, ma lo stesso Quentin Tarantino ha dato la sua benedizione affinché accada.

<social>https://x.com/Fortnite /status/1991280378355806501</social>

L'evento ha visto anche ieri la presentazione di diverse skin legate al doppio film di Tarantino, come la stessa Gogo, che sarà disponibile solo acquistando un biglietto per l'evento dagli Stati Uniti.

Fortnite continua certamente a dimostrare di essere capace di piegare la realtà intorno a sé, e non c'è dubbio che molti appassionati di cinema che non hanno mai giocato prima ora scenderanno dall'autobus per The Island.