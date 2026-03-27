Fortnite presenterà le skin di Ercole Disney dal 28 marzo

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Fortnite è immerso in polemiche dopo i recenti licenziamenti di massa in Epic, che hanno incluso alcuni dei membri dello staff più importanti della Battle Royale negli ultimi anni. Tuttavia, il famoso gioco di Epic continua come se nulla fosse successo e continua ad annunciare nuove collaborazioni, skin e contenuti.

Le ultime aggiunte al battle royale di Epic da parte della Disney sono i personaggi mitologici greci per eccellenza, Ercole, e qui sotto potete vedere come sono Ade, Meg ed Ercole in Fortnite.

Anche se questa collaborazione sarà disponibile dal 28 marzo, non conosciamo ancora i prezzi o i picconi per questi personaggi, ma possiamo vedere le nuove emote qui:

Se stai pensando di unirti a Fortnite grazie a questa collaborazione, dai un'occhiata alla nostra guida.

Passerai da Zero a Eroe con queste skin?