Fortnite rimuove l'emoji della danza a seguito dell'ultimo episodio di Peacemaker

Vogliamo iniziare dicendo che questa notizia contiene un enorme spoiler per l'ultimo episodio di Peacemaker. Se non l'hai ancora visto, dovresti assolutamente guardarlo (perché è stato fantastico) e considerare di leggere qualcos'altro fino ad allora.

Nell'episodio, è stato rivelato un colpo di scena piuttosto grande: la dimensione parallela in cui Peacemaker ha viaggiato, e sta pensando di trasferirsi definitivamente, non è affatto quello che sembra. Sotto la superficie ordinata si nasconde il fatto che i nazisti sembrano aver vinto la guerra mondiale. Gli Stati Uniti sono governati dai nazisti e le persone di colore sono completamente assenti.

Epic Games non ne era a conoscenza quando ha recentemente aggiunto un'emote di ballo di Peacemaker. E sapendo che esiste una versione del personaggio che è un devoto nazista e il fatto che sembra formare una svastica con le braccia, è stato rapidamente rimosso.

A quanto pare, l'emote non verrà restituita e chiunque l'abbia acquistata riceverà un rimborso. Epic scrive:

"Stiamo disabilitando l'emote Peaceful Hips in Fortnite mentre indaghiamo su questa emote di collaborazione. Supponendo che non torni, emetteremo rimborsi nei prossimi giorni. Mi dispiace gente".

Dai un'occhiata al post Culture Craves Threads qui sotto per dare un'occhiata a come appariva l'emote ora scomparsa.