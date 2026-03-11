Fortnite Save the World sarà gratuito ad aprile e arriverà anche su Nintendo Switch 2

HQ

Fortnite Save the World, la modalità Fortnite originale che era stata oscurata dalla popolare modalità Battle Royale, è una modalità in cui, perdonate la ridondanza, dobbiamo salvare il mondo. Lungi dall'essere focalizzati sul PVP come la maggior parte delle modalità Fortnite, qui dobbiamo affrontare ogni tipo di nemico non umano, e la varietà di missioni che arrivano ogni settimana in questa modalità, così come le espansioni della storia, la rendono un'opzione molto popolare tra i fan che non vogliono combattere contro altri. Infatti, qualche settimana fa ti abbiamo spiegato come ottenere dei V-Buck gratis grazie a questa modalità.

Epic Games ha confermato oggi che la modalità Save the World non sarà più pagata e che arriverà anche su Nintendo Switch 2. Tutto questo avverrà il 16 aprile e, se vuoi registrarti sul sito ufficiale, puoi ricevere delle ricompense se raggiungi gli obiettivi di registrazione. Le uniche piattaforme che per il momento non avranno questa modalità sono la Nintendo Switch originale e gli smartphone.

Anche se questa è una buona notizia che darà a chiunque non abbia mai acquistato questa modalità la possibilità di provare nuove modalità di gioco, arriva in un momento in cui Epic è circondato da controversie, poiché ha aumentato il prezzo dei V-Buck e i battle pass offrono meno V-Buck come ricompensa.

La modalità Save the World compensa questi cambiamenti ai V-Buck? Resta anche da vedere se, essendo una modalità gratuita, continuerà a offrire tanti premi come prima.

Proverai la modalità Save the World?