Forza Horizon 5 ha già venduto oltre due milioni di copie su PlayStation 5

Microsoft era già un successo con i suoi primi giochi rilasciati per PlayStation 5, anche grazie a Sea of Thieves. Ma con l'eccezione del fenomeno Minecraft, il best seller di Playground Games Forza Horizon 5 è probabilmente il più grande gioco di Xbox Game Studios e molti erano curiosi di sapere come si sarebbe comportato sulla console di Sony.

La risposta è... Eccellente. Ora Push Square riporta tramite Bluesky che il level designer dello studio Harrison Bolin (che purtroppo è stato licenziato l'altra settimana nei giganteschi licenziamenti) rivela tramite il suo LinkedIn che Forza Horizon 5 ha venduto due milioni di copie per PlayStation 5 dopo soli due mesi sul mercato.

Considerando che il gioco è incluso in Game Pass ed è stato rilasciato nel 2021, è ovviamente un risultato incredibile, anche se pensiamo che sia ben meritato.