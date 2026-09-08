Forza Horizon 6 confermato per il lancio su PS5 entro la fine del 2026

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Considerando quanto successo sia stato Forza Horizon 5, soprattutto dopo il salto su PlayStation 5 e ha dominato le classifiche di vendita per un po', non è esattamente una grande sorpresa che lo sviluppatore Playground voglia portare Forza Horizon 6 sui sistemi PS5 molto prima.

Non abbiamo ancora una data precisa su quando Forza Horizon 6 uscirà su PS5, e molti hanno persino iniziato a chiedersi se sarà nel 2027, forse intorno al periodo in cui il gioco festeggerà il suo primo anniversario e un ciclo completo di 12 mesi come esclusiva Xbox Series X/S. Tuttavia, non sarà così.

In un nuovo post aggiornato sul blog che analizza la presa di controllo a tema British Automotive in arrivo nel gioco, Playground conclude l'articolo rivelando semplicemente che Forza Horizon 6 uscirà su PS5 entro la fine del 2026.

"Se state pianificando il vostro viaggio a Discover Japan su PlayStation 5, restate sintonizzati! Forza Horizon 6 uscirà su PS5 entro la fine dell'anno, e potete aggiungere il gioco alla vostra Wishlist sul PlayStation Store per essere avvisati della disponibilità."

Non c'è ancora una data precisa da evidenziare, ma si potrebbe presumere che un lancio piuttosto imminente a ottobre sia o all'orizzonte o un debutto a dicembre, visto che Forza Horizon 6 sicuramente non vorrebbero cercare di allontanare i giocatori PlayStation da Grand Theft Auto VI a novembre, giusto?

Controllerai Forza Horizon 6 su PS5 quando uscirà?